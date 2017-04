Janila: – Jeg ble truet og voldtatt av FN-soldat

Det amerikanske nyhetsbyrået AP har funnet nærmere 2000 påstander om overgrep utført av FN-ansatte i en rekke land de siste 12 årene.

Et av de angivelige ofrene er Janila Jean. Ifølge Jean ble hun voldtatt av en brasiliansk FN-soldat, som brukte peanøttsmør for å lokke henne inn i en FN-leir.

– Jeg var ved Port-au-Prince, i nærheten av FN-basen. En FN-soldat ropte til meg, og tilbød meg noe. Jeg sa til ham at jeg ikke ville ha noe, men han tok hånden min og førte meg inn på basen.

Der skal hun ha blitt truet med en pistol og voldtatt. 16-åringen ble gravid, og måtte slutte på skolen.

– Det eneste jeg vil er at de (FN) skal hjelpe meg med barnet, så jeg kan fortsette på skolen. Jeg har det ikke bra, noen ganger gråter jeg, sier Jean, som snakker med AP omgitt av tre andre kvinner som også hevder å ha blitt voldtatt av FN-soldater.

– Hadde ikke engang utviklet bryster

AP skriver ikke når hendelsen skal ha skjedd, og Jean forteller selv at hun aldri våget å anmelde hendelsen.

Admiral Ademir Sobrinho i den brasilianske hæren har tidligere avvist at det finnes meldinger om overgrepssaker i forbindelse med oppdraget i Haiti.

Samtidig hevder AP å ha funnet påstander om 150 overgrep utført av FN-ansatte på Haiti i perioden 2004 og 2016. I en intern FN-rapport beskrives det hvordan minst 134 FN-utsendte fra Sri Lanka utførte omfattende overgrep mot minst ni barn fra 2004 til 2007.

– Jeg hadde ikke engang utviklet bryster, sier en av jentene i rapporten, ifølge AP.

Jenta, i rapporten bare omtalt som «Offer nr. 1», forteller at FN-utsendingene fra Sri Lanka skal ha forsøkt å lokke til seg barn ned i 12-årsalderen. Ifølge jenta ble hun misbrukt av nærmere 50 FN-arbeidere fra hun var 12 til 15 år gammel.

– Utnyttet ofrenes sult

Ofrene på Haiti var hovedsakelig hjemløse eller forlatte gutter og jenter, som tigget eller lette i slumområdene av Haitis hovedstad Port-au-Prince.

Nyhetsbyrået skriver at sulten ble utnyttet av voksne ansatte i verdens største fredsbevarende organisasjon. En av de angivelige gjerningsmennene skal ha gitt jenta i underkant av en dollar etter hvert overgrep. Andre FN-arbeidere brukte kjeks og mat for å bytte til seg seksuelle tjenester.

114 av de FN-ansatte skal ha blitt sendt hjem fra Haiti, men ingen ble straffeforfulgt, ifølge AP.

Ikke alle sakene AP omtaler innebærer tvang i tradisjonell forstand. Marie-Ange Haitis (40) hevder hun fikk flere nattlige besøk av en FN-soldat i desember 2006.

– Vi hadde sex. Det var ikke voldtekt, men det var ikke frivillig heller. Jeg følte at jeg ikke hadde noe valg, sier 40-åringen, som hevder FN-soldaten er faren til datteren Samantha.

Atul Khare, FNs sjef for fredsbevarende operasjoner, sier FN anerkjenner omfanget av problemet, og at organisasjonen må gjøre mer for å hjelpe ofrene.