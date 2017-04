AP: Få FN-ansatte er straffet etter flere tusen rapporter om overgrep

Det amerikanske nyhetsbyrået har over lengre tid undersøk påstander om seksuelle overgrep utført av FN-ansatte over hele verden. Resultatet, gjengitt av blant andre Washington Post, er urovekkende.

AP har funnet nærmere 2000 påstander om overgrep utført av FN-ansatte i en rekke land de siste 12 årene. Flere enn 300 av anklagene involverte barn, men bare en brøkdel av de mistenkte gjerningsmennene har måttet sone i fengsel.

Flere av de angivelige overgrepene skal ha skjedd på hardt prøvede Haiti.

OFFER: Janila Jean fra Haiti, her med datteren, i forbindelse med et intervju med AP. Jean sier hun var jomfru da hun ble voldtatt av en FN-soldat. Du trenger javascript for å se video. OFFER: Janila Jean fra Haiti, her med datteren, i forbindelse med et intervju med AP. Jean sier hun var jomfru da hun ble voldtatt av en FN-soldat.

Overgrepsring

I en intern FN-rapport AP har fått tilgang til, beskrives det hvordan minst 134 FN-utsendte fra Sri Lanka utførte omfattende overgrep mot minst ni barn fra 2004 til 2007.

En av jentene, i rapporten bare omtalt som «Offer nr. 1», forteller at FN-utsendingene fra Sri Lanka skal ha forsøkt å lokke til seg barn ned i 12-årsalderen. Ifølge henne selv skal hun ha blitt misbrukt av nærmere 50 FN-arbeidere fra hun var 12 til 15 år gammel.

114 av de FN-ansatte skal ha blitt sendt hjem fra Haiti, men ingen ble straffeforfulgt, skriver nyhetsbyrået.

INTERN RAPPORT: Dette bildet, hentet fra FNs interne rapport fra 2007, viser deler av forklaringen til en 14 år gammel jente. Jenta hevder hun fikk betalt mellom en og fem dollar for å utføre seksuelle tjenester på FN-forlegningen på bildet. Foto: AP / AP

– Rettferdighet er for hvite folk

AP skriver at de har snakket med en rekke ofre, flere tidligere og nåværende FN-ansatte og søkt svar hos myndigheter i 23 land. Formålet har vært å kartlegge hva som har blitt gjort for å etterforske anklager om overgrep, men både FN og nasjonale myndigheter har vært tilbakeholdne med informasjon.

Advokaten Mario Joseph jobber nå for å få tidligere FN-ansatte til å betale barnebidrag til kvinner som skal ha blitt voldtatt på øystaten.

– Tenk deg hva som hadde skjedd hvis FN dro til USA og voldtok barn, og i tillegg tok med seg kolera til landet. Menneskerettigheter er ikke bare for rike, hvite mennesker, sier Joseph.

Straffeimmunitet

Kathryn Bolkovac, en tidligere FN-ansatt, har tidligere fortalt om organisert menneskehandel med kvinner og barn i Bosnia i 1999. Hun er en av flere som har tatt til orde for at ordningen med at ansatte i FNs fredsbevarende styrker ikke kan bli straffet for seksuell vold i landet i de tjenestegjør i avvikles.

FN sier til AP at de ikke har vært i stand til å finne noen som jobbet med FN-rapporten om overgrepsringen på Haiti på midten av 2000-tallet.

Atul Khare, FNs sjef for fredsbevarende operasjoner, sier imidlertid at FN anerkjenner omfanget av problemet, og at organisasjonen må gjøre mer for å hjelpe ofrene.

– Jeg kan ikke si at vi har fått til alt vi hadde tenkt til å gjøre, men vi er involvert i en prosess for å sørge for at alt av negative konsekvenser for lokalbefolkningen skal bli så liten som mulig, og kanskje fjernes helt.