Landets nye utviklingsminister, Mullah Muhammad Younas Akhundzada, hadde fått med seg Astrid Slettens intervju med CNN og ville snakke med henne.

– Vi har løpt etter Taliban i flere uker, for å få aksept for at vi kan fortsette å ha kontor i landet og at våre kvinnelige ansatte får lov til å komme tilbake på jobb.

Etter møte med Taliban er Sletten positiv.

– Møtet på onsdag gikk veldig bra, men det er vanskeligere å kommunisere med Taliban enn med andre, sier Sletten før hun fortsetter:

– Talibanministeren hadde med seg en rekke beskjeder som han ville jeg skulle videreformidle til Verdensbanken, Nato og EU. Noe jeg akter å gjøre.

TALIBAN – Vi samarbeider like gjerne med Taliban som med den forrige regjeringen, sier Astrid Sletten i Flyktninghjelpen.

Lot våpnene være igjen i bilen

I motsetning til forrige gang Flyktninghjelpen møtte Taliban, godtok utviklingsministeren at Sletten var til stede på møtet. Sist møte ville Taliban først bare snakke med hennes mannlige assistent, siden godtok han at Sletten var til stede, men uten å se eller snakke med henne.

Taliban-delegasjonen godtok også kravet om at våpnene skulle være igjen i bilen. I hvert fall de synlige AK47-en.

Ministeren lot seg til slutt avbilde på kontoret, men kvinnen han kom for å møte, landdirektør Sletten, fikk ikke være med på bilde. Klærne hun hadde på seg var for fargerike til å være på samme bilde som en talibanminister, forteller Sletten.

UBEVÆPNET: Utviklingsministeren gikk med på å delta på møte med Flyktninghjelpen ubevæpnet, krigerne ble igjen i bilen. Foto: Rahmat Gul / AP

Kom når andre dro

Når pressefolk, diplomater og andre utenlandske borgere forlot Afghanistan, valgte Sletten å dra motsatt vei.

18. august haiket hun med et militærfly og kom seg til Kabul. Flyktninghjelpen driver skoler i landet, og hjelper internt fordrevne og svake grupper.

–Taliban vil at vi blir i landet og at vi skalerer opp. Vi følger humanitære prinsipper. Får vi beskjed om at en jenteskole skal gjøres om til en gutteskole, pakker vi og drar, sier Sletten og fortsetter:

– Når det gjelder hodeplagg får foreldrene bestemme. Å dekke til håret er helt vanlig. Å skjule ansiktet for jenter er ikke del av den afghanske kulturen.

Kvinners deltagelse i arbeidslivet var et av temaene på møtet.

Utviklingsministeren forsikret om at alle de 400 kvinnene som er ansatt i hans departement skal komme tilbake på jobb. Han forsikret at dette også gjelder for alle kvinnelige ansatte i Flyktninghjelpen.

– Han sa at mange av kvinnene allerede er tilbake i departementet, men han kunne ikke gi meg noen tall på hvor mange, sier Sletten.

PRINSIPPER – Får vi beskjed om at en jenteskole skal gjøres om til en gutteskole, pakker vi og drar, sier Astrid Sletten Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

– Si til Nato at de må samarbeide

Talibanministeren hadde en rekke beskjeder til Sletten i Flyktninghjelpen, som han ønsket at hun skulle formidle til resten av verden.

– Han sa at jeg måtte si til Verdensbanken, EU og Nato at de må fortsette sine bilaterale avtaler med Afghanistan og det skal jeg fortelle til dem når jeg snakker med dem, sier Sletten.

Hun viser til et møte hun skal ha med Verdensbanken etter intervjuet med NRK.

Flyktninghjelpen og Taliban var enige i vesentlig ting.

– Taliban kommer ikke til å gjenoppbygge offentlig sektor i Afghanistan, for at det skal skje må internasjonale aktører inn. De som håper på det, kommer til å bli skuffet, forteller Sletten.

TERRORLISTE: Innenriksministeren i Talibans overgangsregjering befinner seg FBIs liste over ettersøkte terrorister. Foto: HANDOUT / Reuters

Innenriksminister på terrorliste

Listen over ministre presentert av Taliban på tirsdag består bare av menn. Alle har bakgrunn i Taliban og alle er pashtunere. Flere av ministrene befinner seg på diverse terrorlister både i USA og i FN. Blant de mest ettersøkte er den nye innenriksministeren. Sirajuddin Haqqani er leder for Haqqani-nettverket.

Nettverket står bak en rekke terrorangrep, blant annet angrepet på Serena Hotel i Kabul. Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen ble skutt og drept under terrorangrepet som skjedde da utenriksminister Jonas Gahr Støre og flere norske delegater og journalister befant seg på hotellet.

Amerikanerne var først ute med å kritisere sammensetningen i Afghanistans nye regjering.

– Vi merker oss at listen kun består av medlemmer av Taliban eller folk i deres nære krets og ingen kvinner, var den første kommentaren fra en talsmann for USAs utenriksdepartement.

Onsdag var Afghanistan tema da G20 landenes utenriksministre møttes i Tyskland.

– Taliban ønsker internasjonal legitimitet. Enhver legitimitet, enhver støtte, må være fortjent, sa Blinken til journalister etter møtet.

BARE MENN: Den midlertidige regjeringen til Taliban skal ledes av Mulla Hassan Akhund og består av 33 menn. Foto: Social Media / Reuters

Ekskluderende regjering

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var en av de som deltok på møte om Afghanistans fremtid.

– Jeg er bekymret over at den midlertidige regjeringen Taliban nå har utnevnt, verken er inkluderende eller representativ. Den har ikke kvinner representert og speiler heller ikke det afghanske folket og samfunnet. Det sender urovekkende signaler.

EKSKLUDERENDE: – Jeg er bekymret over at den midlertidige regjeringen Taliban nå har utnevnt, verken er inkluderende eller representativ, sier utenriksministeren.

Søreide vil ikke ta Afghanistan på ordet, de må bevise at de skal la kvinnene få slippe til.

– Vi vil bedømme Taliban ut fra hva de gjør, og ikke hva de sier. Vi vil følge særlig med på situasjonen for jenter og kvinner. Hvordan Taliban opptrer fremover vil være helt avgjørende for hvordan vi og det internasjonale samfunnet kan forholde oss til den nye afghanske regjeringen.

Norge er såkalt pennefører for Afghanistan i FNs sikkerhetsråd.

– Vi vil arbeide for at et samstemt sikkerhetsråd blir en pådriver for menneskerettigheter, humanitær bistand og terrorbekjempelse i en ny situasjon i Afghanistan, sier Søreide.