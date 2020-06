Florida forbyr alkohol etter smitteboom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alkoholforbudet har umiddelbar virkning og gjelder i hele delstaten, opplyser næringsdepartementet. Alle serveringssteder som har mer enn 50 prosent av sine inntekter fra alkoholsalg, må stenge kranene, skriver Tampa Bay Times.

Siden lørdag er det notert mer enn 24.000 tilfeller. Det er mer en én femtedel av totalen på 111.724 som er registrert siden 1. mars, skriver nyhetsbyrået AP.

Dødstallet på 3.327 ble sist oppdatert torsdag.

Kanskje én million smittede

Det virkelig tallet på smittede i Florida kan være langt høyere. Kanskje så mange som én million kan ha fått viruset i kroppen. Det sier direktøren for Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield til avisen Miami Herald.

– Vårt anslag nå er at det for hvert tilfelle faktisk er ti andre som er smittet, sier han.

Senteret anslår at 20 millioner amerikanere kan være smittet. Det er basert på en undersøkelse nasjonal av hvor mange som har antistoffer mot covid-19.

Redfield sier at det fremdeles er viktig å bremse spredning og sørge for å beskytte eldre of utsatte grupper.

Lange køer for å komme fram til Hard Rock Stadium i Miami for å bli testet for korona. Foto: Wilfredo Lee / AP

Folk i Florida har i lengre tid blitt advart mot å ta for lett på smittefaren. På torsdag sa lederen for det offentlige helsekontoret Jackson Health System i Miami at folk ikke tok rådet om sosial distanse og om å gå med munnbind ute, alvorlig nok. Samme dag ble det påbudt med munnbind i byen.

Mange unge er smittet

– Vi er hvor vi er, sa guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse i Tampa. Han la til at mange av de nye smittede er unge med god helse.

Helseeksperter sier det bare er et spørsmål om tid før unge begynner å spre viruset til eldre slektninger, skriver Miami Herald. De advarer også om at unge overvektige også er i risikogruppen.

Guvernøren sa at han ikke har gitt grønt lys for videre åpning i delstaten. Den 19. mai ble det tillatt å gå på barer, treningssentre og kino.

I Key West stengte tre barer etter at ansatte der hadde testet positivt, skriver New York Times.

Texas, som også har gjort en lignende åpning, har også sett en kraftig økning i smitte. Det fikk guvernøren til å sette gjenåpningen på pause. Der er nå alle barer stengt. Restauranter får ha halv kapasitet.

Denne bare i Texas må stenge og vinduene spikres igjen. Foto: Sergio Flores / AFP

Gjenoppretter krisegruppe

Visepresident Mike Pence gjenopprettet fredag Det hvite hus' korona-krisegruppe etter at den ikke har hatt noe møte på nesten to måneder.

– Vi har gjort fantastisk fremgang, sa Pence, og viste til det han kalte trygg og ansvarlig gjenåpning i alle delstater og territorier. Men ny smitteøkning, spesielt i sør, gjør at president Donald Trump har beordret at korona-krisegruppen skal gjenopprettes, uttalte Pence ifølge BBC.

I begynnelsen av mai mente Pence at USA snart ikke ville ha behov for gruppen på grunn av «den enorme fremgangen» landet har hatt i kampen mot koronaviruset.

Smitteøkning i mange delstater

De siste dagene har det blitt meldt om stadig nye smitterekorder i flere amerikanske delstater. I sør og vest ble de ikke rammet i særlig grad da New York og områdene rundt måtte stenge helt ned på grunn av en eksplosjon i smitte. De var snare til å starte gjenåpningen i mai.

Så mens nå New York, New Jersey, Connecticut og andre delstater i nordøst har fått kontroll og har startet en forsiktig gjenåpning, tar epidemien av i Sørstatene og i det vestlige USA.

Arizona er en av de hardest rammede statene. Der ligger 415 av de sykehusinnlagte i respirator. Utah melder om det nest høyeste antall nye smittede hittil, mens Mississippi registrerte nye rekorder på koronasmittede to ganger denne uka.