Flere ubesvarte spørsmål etter gift-selvmordet i krigsforbryterdomstolen

Spørsmålene er mange, men svarene er foreløpig få etter at Slobodan Praljak døde på sykehus i går.

Smuglet inn?

Det første og viktigste spørsmålet er hvordan Praljak kunne få tak i en flaske med gift.

Han har sittet i varetekt i Haag siden 2004, og skulle ikke ha noen som helst tilgang til noe slikt. Men han kan ha fått hjelp.

– For øyeblikket fokuserer etterforskningen på bistand til selvmord og brudd på medisin-lovene, heter det i en uttalelse fra politiet.

Det understrekes også at det inntil videre ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer.

Mest opptatt av metall

Den serbiske advokaten Toma Fila har vært forsvarer for flere av de tiltalte ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia.

SVAK SIKKERHET: Den serbiske advokaten Toma Fila sier at det er enkelt å smugle små flasker inn i rettssalen i Haag. Foto: STR / REUTERS

Han sier at det vil være enkelt å smugle gift forbi sikkerhetskontrollen og inn i rettssalen.

– De undersøker objekter med metall som belter, penger og sko, og de beslaglegger mobiltelefoner. Men piller og mindre flasker blir ikke registrert, sier advokaten.

Hva slags gift?

Politiet i Haag arbeider nå også med å finne ut hva slags gift Praljak fikk i seg.

Det må ha vært et svært farlig stoff, for den tidligere militslederen ble raskt tatt hånd om av helsepersonell, og han kom i løpet av kort tid under medisinsk behandling på sykehus.

Men legene klarte ikke å redde livet hans.

En talsmann for myndighetene sier at det skal gjennomføres en obduksjon snart, men at det ikke er satt et bestemt tidspunkt.

RASK BEHANDLING: Ambulansen som fraktet Slobodan Praljak til sykehus ble eskortert av politibiler. Foto: Darko Vojinovic / Ap

Overraskende drama

Det overraskende dramaet i rettssalen startet da dommer Carmel Agius leste opp kjennelsen som opprettholdt dommen på 20 års fengsel for Praljak.

Da avbrøt den tiltalte 72-åringen opplesingen.

– Jeg er ingen krigsforbryter! ropte Praljak, og satte det som så ut som en liten flaske til munnen.

HADDE STØTTESPILLERE: Bosnisk-kroater i byen Mostar henger opp flagg med bilde av Slobodan Praljak. Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Sekunder senere ropte mannens forsvarer at klienten hadde tatt gift. TV-bildene fra rettssalen viser forvirringen som oppstår blant dommere og advokater, før signalet blir kuttet få minutter senere.

Like etter klokken 17.00 norsk tid bekreftet Nenad Golcevski, talsmann for krigsforbryterdomstolen, at Praljak var død etter å ha inntatt «væsken» i rettssalen.

Skyldig i massakre

Praljak var general og ble blant annet funnet skyldig i å ha beordret en massakre i den muslimske landsbyen Stupni Dol i oktober 1993.

Bosnisk-kroatiske styrker stormet landsbyen, drepte minst 37 mennesker og satte fyr på husene deres.

Praljak er også dømt for å ha ledet ødeleggelsen av Stari Most i 1993. Den historiske brua over elva Neretva i Mostar ble bygd av osmanene i 1566 og var kjent verden over. I 2004 ble den gjenoppbygd med støtte fra UNESCO.