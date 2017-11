Dette vet vi om mannen som drakk gift i retten

Rettsforhandlingene i Haag i Nederland tok en dramatisk vending onsdag formiddag, da krigsforbryterdømte Slobodan Praljak (72) drakk gift og senere døde av skadene.

Hendelsen fant sted da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) opprettholdt dommen fra 2013, som Praljak hadde anket. Bosnia-kroaten er dømt til 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet.

Praljak var en av seks bosnisk-kroater som skulle få anken sin avgjort onsdag. Rettssaken ble gjenopptatt i en annen rettssal etter formiddagens dramatikk, og sjefdommer Carmel Agius opplyste at det første lokalet var å regne som et åsted.

Her drikker han det han hevder er gift i retten. NB! Vi advarer mot sterke inntrykk! Du trenger javascript for å se video.

Funnet skyldig for massakre

72-åringen var tidligere general, og ble blant annet funnet skyldig i å ha beordret en massakre i den muslimske landsbyen Stupni Dol i oktober 1993. Bosnisk-kroatiske styrker stormet landsbyen, drepte minst 37 mennesker og satte fyr på husene deres.

Praljak er også dømt for å ha ledet ødeleggelsen av Stari Most i 1993. Den historiske brua over elva Neretva i Mostar ble bygd av osmanene i 1566, og fungerte som forsyningslinje før den ble sprengt.

I 2004 ble den gjenoppbygd med støtte fra UNESCO.

Gamlebrua i Mostar stod i over 400 år før den ble sprengt. Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Jobbet med teater, film og TV

Slobodan Praljak ble født den 2. januar 1945 i byen Čapljina i dagens Bosnia og Hercegovina. Faren hans jobbet i det jugoslaviske sikkerhetspolitiet etter andre verdenskrig.

Praljak dro til Zagreb for å studere i 20-årene, og endte opp med tre universitetsgrader. I 1970 fikk han en grad i elektrofag, før han året etter fikk en i filosofi og sosiologi. I 1972 fikk han en grad innen scenekunst.

Senere jobbet han på en videregående i Zagreb, før han ble frilanskunstner. Han jobbet også som teatersjef i de kroatiske byene Zagreb, Osijek og Mostar.

Praljak har også erfaring med film og TV, blant annet som produsent.

I 1991 meldte han seg til tjeneste i den kroatiske hæren i byen Sunja og i 1993 var han stabssjef for den kroatiske HVO-militsen, som var den primære militærstyrken for kroater i Bosnia og Hercegovina. Det er for forbrytelser som ble begått i de månedene han var stabssjef at han ble tiltalt og dømt.

Les også: Stari Most gjenåpnes

Satt i varetekt

Etter krigen ble Praljak forretningsmann og tjente mange millioner gjennom flere selskaper som han senere trakk seg ut av og overlot til familiemedlemmer.

Han ble etterlyst og meldte seg frivillig sammen med de fem andre han var tiltalt med i 2004. De ble overført til forbryterdomstolen i Haag hvor Praljak hadde sittet i varetekt i Haag siden 2004.

Han hadde derfor allerede sonet 13 år av dommen på 20.

I kroatiske medier spekuleres det i at Praljak ville vært en fri mann i løpet av kort tid dersom han ikke hadde tatt livet sitt. Det er vanlig at de som er dømt i krigsforbryterdomstolen løslates etter å ha sonet to tredjedeler av dommen sin.

Praljak synger den kroatiske nasjonalsangen ved Zagreb flyplass, før avreise til Haag i 2004. Alle de seks tiltalte overga seg frivillig til domstolen. Foto: DARKO BANDIC / Ap

Etterforsker dødsfallet

Under kjennelsen reiste Praljak seg og sa at han ikke er kriminell, før han trakk opp en liten flaske med gift og drakk innholdet.

Retten ble hevet, og helsepersonell kom raskt til stedet. Bosnia-kroaten ble kjørt til sykehus i ambulanse med politieskorte.

Kroatias statsminister Andrej Plenković bekreftet onsdag ettermiddag at Praljak døde på sykehuset. Den midlertidige FN-domstolen bekrefter også at 72-åringen døde som følge av at han drakk gift.

Det etterforskes nå hvilken type gift Praljak tok livet sitt med, og hvordan han lyktes med å smugle den inn i rettslokalet.