Det israelske militæret bekrefter mandag morgen at de har trukket seg ut fra sykehusområdet de stormet for to uker siden.

En AFP-journalist på stedet bekrefter at israelske stridsvogner og andre kjøretøy har forlatt sykehuset.

Helsemyndighetene i Gaza sier det er funnet titalls døde.

En lege forteller til nyhetsbyrået AFP at mer enn 20 døde kropper var funnet, og at noen kropper var blitt kjørt over da styrkene trakk seg ut.

Kamper på sykehuset

Det har vært harde kamper på sykehuset, som er det største på Gazastripen, i flere uker.

Israel hevdet i forrige uke å ha drept 200 terrorister på stedet, mens menneskerettsaktivister kalte kampene et direkte angrep på sivile.

Israel sier de gikk inn på sykehusområdet for å finne Hamas-krigere. Foto: TELEGRAM/EYE ON PALESTINE

Det er enorme skader i og rundt sykehuset. Foto: TELEGRAM/EYE ON PALESTINE

Den israelske hæren startet sin operasjon 18. mars, og sier den var rettet mot Hamas-soldater de mener holder til på sykehusområdet. De hevder at flere soldater har blitt drept i kamper i og rundt sykehuset.

Hamas har nektet for å holde til på sykehus.

I forrige uke krevde den internasjonale FN-domstolen ICJ at Israel gjør alt som er nødvendig for å sørge for matvarehjelp til Gaza. Foto: TELEGRAM/EYE ON PALESTINE

Under beleiringen skal 107 pasienter og 60 ansatte ha vært fengslet i en gammel bygning på sykehusområdet.

Det opplyser visehelseminister Yousef Abu Reech i Gaza i en tekstmelding videreformidlet av Mats Gilbert.

Verken pasienter eller ansatte skal ha fått tilgang på mat, medisiner eller drikkevann på flere dager.

Slik så sykehusområdet ut 7.november 2023. Foto: STRINGER / Reuters

Internasjonal kritikk

Israel kontrollerer all nødhjelp til Gaza. Landet har fått kraftig internasjonal kritikk for å ikke slippe inn nødhjelp, mat og medisiner til Gaza.

Tidligere denne uken krevde den internasjonale FN-domstolen ICJ at Israel gjør alt som er nødvendig for å sørge for matvarehjelp til Gaza.

Talsperson for det israelske utenriksdepartementet Lior Haiat skrev derimot på X at Israel ikke setter begrensninger på nødvendig humanitær hjelp til Gaza, og ikke ønsker å skade sivilbefolkningen.

– Terrororganisasjonen Hamas har skyldes for situasjonen på Gazastripen og er ansvarlig for krigen, skriver Haiat.

Israel hevder også at palestinske militanter gjemmer seg på al-Shifa-sykehuset og i tunneler under sykehuset, og søker dekning blant pasienter og medisinsk helsepersonell, skriver nyhetsbyrået AFP.

Nettsted: Møte mandag

Ifølge kilder til nettstedet Axios skal USA og Israel ha et digitalt møte mandag. Dette er ikke bekreftet fra offentlig hold.

Nettstedet sier det er USAs alternative forslag til en israelsk invasjon av Rafah som skal diskuteres.

Samtalene mellom israelske og amerikanske tjenestemenn skulle skjedd forrige uke.

Men etter at USA avsto fra å stemme mot et forslag om våpenhvile i FNs sikkerhetsråd, avlyste israelske tjenestemenn det planlagte besøket til USA.

Sikkerhetsrådet vedtok da en resolusjon som krevde umiddelbar våpenhvile i Gaza

USAs president Joe Biden har tidligere advart sterkt mot de israelske planene om en storoffensiv mot byen Rafah sør på Gazastripen.