Flere skadd i opptøyer i svensk by - folk stjal politiutstyr

Minst to personer er pågrepet i forbindelse med opptøyene, melder SVT.

Opptøyene startet torsdag ettermiddag da den danske høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan skulle holde en markering i bydelen Skäggetorp.

Den danske politikeren Rasmus Paludan fra partiet Stram kurs. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Ifølge Expressen hadde dansken planer om å brenne koranen.

Markeringen trakk til seg et stort antall motdemonstranter. Motdemonstrasjonen utviklet seg raskt til voldelige opptøyer.

Tre politifolk er sendt til sykehus etter sammenstøt med motdemonstranter og en sivil politibil ble satt i brann.

Folk klarte å komme seg inn i politibilene og stjal politiutstyr, inkludert vesker og politiuniformer, skriver Aftonbladet.

– Det har ikke dreid seg om noen våpen. Jeg kan ikke sverge på at vi har fått alt tilbake, sier pressetalsmann for politiet Johnny Gustavsson.

En mann kaster stein mot en brannbil i Norrköping Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN

Flyttet seg til Norrköping

Senere flyttet opptøyene seg til nabobyen Norrköping der den danske politikeren skulle holde en markering torsdag kveld. Den er nå avlyst.

Det ble også meldt om flere bilbranner i Norrköping.

Ifølge politiet har situasjonen både i Linköping og Norrköping roet seg.

Sveriges Justis- og innenriksminister, Morgan Johansson, (S) tvitret om hendelsen:

– Uansett hva man mener om det høyreekstreme hatbudskapet som Pauldan står for, er det uakseptabelt å reagere med denne alvorlige volden, skriver Johansson.

Opptøyene har spredd seg til Norrköping. Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT NYHETSBYRÅN

Omstridt politiker

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer, skriver NTB.

Paludan ble i 2020 dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.