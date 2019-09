Flere hundre unge menn og gutter reddet fra skrekkskole i Nigeria

Nesten 500 menn og unge gutter har blitt reddet fra «The Daru Imam Ahmad Bun Hambal»-skolen i Kaduna, nordvest i Nigeria, melder BBC.

Bygget skal ha blitt brukt som koranskole og forbedringsanstalt, men bak to meter høye murvegger og piggtrådgjerder foregikk ting som gjør at overlevende beskriver skolen som et «torturhus».

Syv personer, blant dem flere lærere, har blitt arrestert.

Isa Ibrahim (29) var elev ved skolen. Han forteller om omfattende, fysisk misbruk.

– De slo oss mens vi ba. De slo oss mens vi studerte, sier Ibrahim til BBC.

Et av rommene på koranskolen. Mange av rommene var små og dårlig ventilert, ifølge BBC. Foto: AFOLABI SOTUNDE / AFOLABI SOTUNDE

Lærere arrestert

«The Daru Imam Ahmad Bun Hambal»-skolen består av en rosa, toetasjes mursteinsbygning, og lignet et fengsel, ifølge BBCs reporter. Rommene var små, med dårlig ventilasjon.

Skolen, som har vært drevet i flere år, hadde elever så unge som fem år.

Politiet, som stengte skolen denne uken, sier mange av elevene ble lenket fast, som slaver. Noen av ofrene skal ha blitt torturert og seksuelt misbrukt.

BBCs reporter Ishaq Khalid, besøkte området etter at skolen ble stengt. Han sier det da lå store mengder søppel og noen jernlenker igjen på bakken, samt metallgjenstander som elvene ble lenket fast til.

En 14-åring viser fram arrene fra tiden på koranskolen. Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

– Ble bundet i taket

Ibrahim sier til BBC at han ble sendt til skolen av familiemedlemmer, angivelig for å forbedre oppførselen hans. Han sier han forsøkte å rømme, dagen før politiet raidet skolen.

29-åringen sier han ble bundet fast til et gammelt strømaggregat. Ibrahim hevder også at han ble hengt opp i taket etter hendene. Dette er kjent som en særlig grufull form for avstraffelse, kalt «Tarkila».

– Jeg har mange skader, over nesten hele kroppen. Til og med når vi sov slo de oss med en stokk, for å vekke oss.

Et strømaggregat lenket fast til en murvegg. Politiet sier mange av elevene ved skolen ble lenket fast. Foto: SCANPIX / AFOLABI SOTUNDE

Undersøker flere skoler

Ifølge BBCs reporter er politiet bekymret over at det eksisterer lignende skoler andre steder i landet. Myndighetene har svart med å sette i gang flere undersøkelser.

Ifølge Khalid har mange familier i det nordvestlige Nigeria ikke råd til å sende barna på skole. De som gjør det, sender ofte barna til dårlig regulerte koranskoler.

Isa Ibrahim, eleven som ble reddet denne uken, forteller at han og mange av de andre elevene sultet, fordi de bare fikk spise ris. De fleste av elevene er fra det nordlige Nigeria, mens to skal være fra Burkina Faso.

BBCs reporter forteller at beboere i området reagerte, fordi de ikke hadde sett elevene ute på gatene for å tigge, noe som er vanlig praksis blant koranskoler i Nigeria.

– De ble heller ikke brukt til å gjøre hardt arbeid i nærområdet – enkelte sier at elevene ikke hadde vært utenfor skolens murer på årevis, sier Khalid.

En seksåring viser fram arrene fra oppholdet på koranskolen. Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters