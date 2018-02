Flere av dronning Elizabeths svaner døde av fugleinfluensa

Det britiske departementet for miljø, matvarer og landbruksspørsmål (Defra) bekrefter at svanene tilhørende dronning Elizabeth hadde fugleinfluensa, ifølge BBC.

Svaner har i flere hundre år holdt til ved slottet Windsor. Her fra 2014. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Departementet ble varslet etter at flere svaner i nærheten av dronningens residens ved slottet Windsor så ut til å være syke.

Mandag ble det tatt prøver av sju av de døde fuglene, etter at eksperter mistenkte et utbrudd av sykdommen, meldte den britiske kringkasteren.

Defra sier utbruddet, som er det mest omfattende i England så langt i år, ikke kommer til å føre til at hele flokken avlives.

Kan kontrolleres

Wendy Hermon jobber med svanene, og hun forteller at de raskt samler inn døde fugler i et forsøk på å redusere risikoen for at viruset spres. De lar syke, men levende fugler være der de er, for å forhindre spredning til andre områder.

Ian Jones ved University of Reading er professor i virologi, vitenskapen som studerer virus, har tro på at utbruddet kan kontrolleres.

– Vi er ikke i samme situasjon som i fjor, der kyllinger måtte holdes innendørs. Utbruddet er så langt bare blant ville fugler, og det er slik vi vil at det skal holde seg ut sesongen, sier Jones til BBC.

Kongelig bryllup ved Windsor

Dronning Elizabeth under den årlige svanetellingen ved slottet Windsor i 2009. Foto: Sang Tan / AP

David Barber, som har ansvar for dronningens svaner og er såkalt offisiell svanemerker, har ansvar for å gjennomføre den årlige svanetellingen i Storbritannia.

– Dette er første gang i løpet av mine 24 år som svanemerker at fugleinfluensaen har kommet til Themsen. Vi er naturlig nok svært lei oss, sier Barber til CNN.

Barber sier til kanalen at utbruddet sannsynligvis ikke kommer til å påvirke bryllupet mellom prins Harry og Meghan Markle, som holdes i kapellet i Windsor-slottet i mai.