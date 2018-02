Våpendebatt i USA: Flere selskaper kutter bånd til NRA

Våpendebatten har rast i USA siden skytemassakren på en High School i Florida 14. februar i år.

Medlemmer av NRA (National Rifle Association) nyter godt av flere tilbud de får fra flere selskaper de samarbeider med - alt fra livsforsikring til vinklubber, skriver NTB.

Men ifølge BBC varsler nå over et halvt dusin amerikanske selskaper at de kutter båndene til den mektige våpenlobbyen.

Beslutningen kommer etter at flere forbrukere har gått hardt ut mot flere bedrifters samarbeid med NRA. En rekke underskriftskampanjer og emneknaggen #BoycottNRA, sirkulerer i disse dager på nettet og skaper stort engasjement blant flere.

Reaksjon på NRA-uttalelse

Det store forbrukerengasjementet tok spesielt fart etter NRA-sjef Wayne LaPierre torsdag forsvarte våpenrettighetene, skriver den britiske avisen.

Dette var første gang NRA uttalte seg etter skolemassakren.

– Som vanlig ventet ikke opportunister ett minutt med å utnytte en tragedie for å få gjennomført sin politiske vilje, uttalte LaPierre.

– De hater NRA, de hater individuell frihet og mulighetene for å eie våpen, fortsatte han.

SE VIDEO: Elevene som overlevde skolemassakren har tatt hardt til orde mot både president Donald Trump og NRA. Talen til Emma Gonzales (18) har blant annet fått stor oppmerksomhet.

Det var først en av landets største private banker, First National Bank of Omaha, som tok avstand fra LaPierres uttalelse. De meddelte at de ville slutte med å fornye avtalen med NRA om et spesifikt kredittkort for deres medlemmer.

Flere selskaper lot seg i etterkant inspirere. Blant annet Hertz, Enterprise, Alamo, flyselskapene Delta og United Airlines, og flere hotellkjedeler innsnevrer nå flere tidligere «NRA-goder», skriver den amerikanske nyhetskanalen Vox.

NRA, som består av fem millioner medlemmer, har ikke kommet med noen uttalelser som følge av boikott-effekten.

Også Trump ønsker strengere lover

Til og med president Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har gått med på noen endringer i lovverket, skriver NTB.

Han sier han ønsker en 21-årsgrense for kjøp av automatvåpen. Men det er foreløpig høyt usikkert om dette vil få gjennomslag i Kongressen.

Han har også tatt til orde for å gjennomføre strengere bakgrunnssjekker av dem som kjøper våpen, i tillegg til å forby våpentillegget «bump stocks», som kan gjøre et halvautomatisk våpen helautomatisk.