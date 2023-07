«Gud, fedreland og familie,» var slagordet til Giorgia Meloni og partiet hennes, Italias brødre, i valgkampen forrige høst.

Hun endte opp med å danne en regjering som er blitt karakterisert som den mest høyrevridde siden andre verdenskrig, da fascistiske Benito Mussolini styrte.

Mange skeive fryktet at de skulle miste rettigheter. Nå merker noen en dreining i politikken.

Italienske mødre blir nemlig fjernet fra fødselsattester.

«Det er kjærlighet som skaper en familie» sto det på T-skjortene til flere av barna som var med på demonstrasjonen i Milano. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / NTB

– Som om jeg ikke eksisterer

Flere steder blir kvinner fjernet fra barnas fødselsattester fordi de er lesbiske.

Melonis koalisjonsregjering annonserte i mars at myndighetene ikke lenger skulle registrere barn av likekjønnede par, noe som førte til store protester i Milano.

I Padua har 27 foreldre fått brev fra lokale myndigheter om at de blir fjernet fra barnets fødselsattest. Det samme har skjedd i Milano, Firenze og Fiumicino, skriver PinkNews.

– Det er som om jeg ikke eksisterer. Jeg mistenker at myndighetene er redd for at familier som ser annerledes ut, kan være lykkelige. Ja, kanskje til og med lykkeligere, enn en tradisjonell familie, sier Michela Liedi ifølge LGBTQ Nation.

Hun er ikke biologisk mor til datteren hun har sammen med kona Viola, som de fikk etter kunstig befruktning. De har vært sammen i 11 år og begge jobber som lærere for barn med spesielle behov.

Endringen gjør at hvis Viola dør, kan datteren ende opp hos familien på hennes side eller i barnevernet – mens Michela ikke har noen rettigheter.

Giorgia Meloni er Italias første kvinnelige statsminister. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP / NTB

Avviser at hun er homofob

Da datteren deres ble født, skrev ordføreren under på fødselsattesten, og han var ifølge paret «svært støttende».

Tingretten har avvist klagen deres, og lokale dommere vil heller ikke sende saken videre til Høyesterett.

Meloni er landets første kvinnelige statsminister, og avviser at hun er homofob. Partiet hennes har likevel slått seg stort opp på retorikk mot likekjønnede foreldre og snakker mye om tradisjonelle familieverdier.

– Vi ønsker en nasjon hvor det ikke lenger er skandaløst å si at vi alle er født av en mann og en kvinne, sa Meloni i en tale nylig.

Koalisjonspartner Matteo Salvini har tidligere kalt homofile foreldre «unaturlige».

Støtte i befolkningen

Det er ingenting i italiensk lov som fratar muligheten til begge i et likekjønnet par å være anerkjent som foreldre, noe som betyr at lokale myndigheter avgjør.

Signalet fra regjeringen er likevel at det er ulovlig, etter at Høyesterett i desember stoppet to menn fra å ha like foreldrerettigheter etter at de hentet et barn til Italia via surrogati.

Opposisjonspolitikere har fordømt dette.

– Disse familiene er lei av på bli diskriminert. Vi snakker om gutter og jenter som allerede er en del av lokalsamfunnene våre og går på skole, sier Elly Schlein, leder av Partito Democratico.

Og regjeringen er tilsynelatende ikke helt på bølgelengde med folket. En undersøkelse tidligere i sommer viste at to tredeler av italienerne er positive til likekjønnede foreldre og adopsjon.