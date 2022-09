For én gangs skyld ble det slik meningsmålingene hadde antydet: Italia får en ny regjering dominert av et høyreradikalt parti.

Forsidene på italienske aviser mandag illustrerer et land som er splittet og fragmentert i synet på hva det betyr for landet.

På ytre venstre hold er reaksjonene preget av de dystreste advarslene i forkant av valget: Il Manifesto har valgt overskriften A noi!, «Til oss» – et fascist-kamprop fra Benito Mussolinis tid. Under har avisen plukket et bilde av Giorgia Meloni med armen hevet i det som er ment å likne en fascist-hilsen.

FIRE SIDER AV SAMME SAK: Noen av avisforsidene i Italia dagen etter valget. Foto: Antonia Cimini

Høyrepopulistiske Libero melder i stedet at valgresultatet betyr at italienerne endelig er «frie» – med tre utropstegn. «Venstresiden er slått», heter det i en forklarende stikktittel.

Store deler av landet befinner seg imidlertid et sted mellom disse to ytterpunktene. De færreste tror at Melonis bakgrunn på en høyreside med røtter i den nyfascistiske og postfascistiske virkeligheten som fulgte etter diktatoren Benito Mussolinis død under andre verdenskrig, gjør at hun har planer om noe voldelig, autoritært styre.

Partiet hennes kan neppe kalles fascistisk, selv om det stadig dukker opp partimedlemmer som kommer i skade for å heve høyre arm i tide og utide.

At et parti som springer ut av denne ytre høyre-tradisjonen blir det største i landet, har likevel stor symbolsk og historisk betydning i et land der konstitusjonen gjør det klart at Italia er en republikk med antifascisme som grunnleggende fellesverdi.

Ungarsk morgen

Mer dagsaktuelle er kanskje advarslene om hvilke forbilder og samarbeidspartnere Meloni har i Europa i dag.

Her finnes det en del som deler bekymringen som ligger bak avisens Il Foglios dekning i dag. God morgen, Ungarn, heter det på forsiden.

Det er en henvisning til uroen for at Italia nå vil bevege seg i en illiberal retning, etter mønster av Ungarn og Polen.

GOD STEMNING: Lega-leder Matteo Salvini og Ungarns statsminister Viktor Orban på pressekonferanse i Budapest i 2019 Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Det er mulig å se for seg et ideologisk samarbeid med disse landene i mange saker, for eksempel i kampen mot abort og innskrenkning av LHBT-rettigheter.

For mange av italias tradisjonelle hovedpartnere i EU er det knyttet en hel del bekymring til om Italia vil følge Ungarn og Polen i trusler om veto og trenering av felles prosjekter.

Strukturelt vil det være vanskelig for den nye regjeringen å kopiere landene lenger øst, hvis Meloni nå egentlig skulle ønske det. Rettsvesenets uavhengighet, for eksempel, står usedvanlig sterkt i Italia.

Det har vært snakk om grunnlovsendringer i valgkampen, men da i forbindelse med en overgang til direkte valg av landets president.

Slike store endringer blir imidlertid vanskelige å gjennomføre for den nye italienske regjeringen på egen hånd. For selv om flertallet i nasjonalforsamlingen er sikret, ble det ikke en seier som sørget for to tredjedeler av plassene, slik motstanderne hadde fryktet.

Laveste valgdeltakelse i republikkens historie

Dette er også et annet viktig punkt når valgresultatet skal fordøyes: På grunn av italias spesielle (og hyppig kritiserte) valgordning og hvordan mandatene fordeles, får Melonis koalisjon et klart flertall av plassene i nasjonalforsamlingen selv om den «bare» får 44 prosent av stemmene.

TREKKER SEG IKKE: Matteo Salvini blir sittende som leder for Lega, enn så lenge. Foto: Antonio Calanni / AP

Når man i dag snakker om at Italia har tatt et langt skritt til høyre, er dette viktig å ha i mente.

Høyresiden har fått flere stemmer enn ved forrige valg. Men en vel så stor endring består i at stemmene har flyttet seg på høyresiden – særlig fra Matteo Salvinis Lega, som oppnådde et svært skuffende resultat. Meloni har også hentet velgere fra protestpartiet Femstjernersbevegelsen.

Italias brødre har gjort et brakvalg, men det er også en seier som sammenfaller med den laveste valgdeltakelsen i republikkens historie. Mer enn én tredjedel av de som kunne stemme i år, valgte å bli hjemme.

Det er et nokså dramatisk signal til den politiske klassen om en misnøye som ikke bare fører til proteststemmer, men til resignasjon.

Venstresidens kollaps

Melonis seier handler også om mangelen på klare alternativer.

For det Demokratiske partiet, som holder til et sted i sentrum/venstre på skalaen, er resultatet skuffende. Så skuffende at partiets leder Enrico Letta tok konsevensen av det i sin tale dagen etter valget:

«I dag er en trist dag for Italia og for Europa. Harde dager venter oss», sa Letta, før han kunngjorde at han kommer til å trekke seg så snart partiet samles til landsmøte.

TAKKER FOR SEG: Lederen for Det demokratiske partiet, Enrico Letta, varslet at han vil gå av etter valgskuffelsen. Foto: Mauro Scrobogna / AP

Som i flere andre brede venstresidepartier i Europa, gjenstår mye grubling og heftige diskusjoner før man blir enige om en ny identitet og strategi.

Velgerne lengst til venstre viser til en manglende evne til å tiltrekke seg radikale velgere. Velgerne i sentrum snakker mest om den tapte muligheten til å gå inn i en koalisjon med andre sentrumspartier for å skape et reelt alternativ til høyresidens suksess.

På siden av dette står Femstjernersbevegelsen, ledet av tidligere statsminister Giuseppe Conte. De oppnådde et bedre resultat enn meningsmålingene hadde antydet, ikke minst sør i landet. Likevel er det et faktum at partiet er halvert, når man sammenlikner med forrige valg.

Italienske velgere flytter seg raskt og brått. Giorgia Meloni har vært heldig med timingen. Hun har samlet opp skuffede protestvelgere fra flere hold.

Men de kan forsvinne igjen like raskt som de kom, hvis de ikke ser resultatene de har bedt om, som statsviteren Giovanni Orsina påpekte i et intervju med NRK tidligere denne uken. «Nå er Giorgia Meloni vinneren. I går var hun det ikke. I morgen – hvem vet?»

Jeg er Giorgia. Jeg er kvinne

Italia har valgt en ytre høyre-leder, men det finnes mange som stemte på Giorgia Meloni av andre grunner enn de som handler om tradisjonelle høyreradikale standpunkter: At hun er kvinne.

At hun er den eneste som har stått utenfor de mange brede samlingsregjeringene i landet. At hun representerer noe nytt og uprøvd. At hun snakker rett fra levra.

Dette er velgere som ikke har trodd på advarslene om hvor dramatiske endringene i landet nå blir.

ITALIAS BRØDRE: Valgkampmøte med Giorgia Meloni i Caserta. Foto: Simen Ekern / NRK

Forventningene til Giorgia Melonis nye regjering varierer fra frykt, via håp om hardtslående og dramatiske endringer, til skuldertrekk og forventninger til at alt forblir omtrent det samme. I ukene framover får italienerne se hvem som får rett i sine spådommer – hvilken Giorgia Meloni som tar grep om Italia.