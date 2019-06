Fire demokratiske presidentkandidater nektet plass i TV-debatter

Selv om presidentvalget i USA ikke går av stabelen før 3. november neste år, er kampen om å bli Demokratenes kandidat allerede i full gang.

26. og 27. juni møtes kandidatene for første gang til TV-debatter. De arrangeres av fjernsynskanalen NBC og går av stabelen i Miami.

Hele 24 håpefulle har meldt seg på i kampen, og derfor har Det demokratiske partiet vært nødt til å innføre begrensninger, skriver Reuters.

Resultatet er at det blir holdt to debatter med ti deltagere i hver, og dermed er det fire som ikke får delta i det hele tatt.

Guvernør og kongressrepresentant

Kravene for å få delta i debattene er at man enten har fått minst én prosents oppslutning på tre nasjonale meningsmålinger eller at man har fått finansiell støtte fra minst 65.000 givere i 20 delstater.

Resultatet er at følgende fire ikke får delta i debattene:

Steve Bullock – guvernør i Montana

Seth Moulton – medlem av Representantenes hus fra Massachusetts.

Mike Gravel – tidligere senator fra Alaska

Wayne Messam – borgermester fra Miramar, Florida

Den mest kjente av de fire – Montana-guvernør Steve Bullock – var den siste av de 24 kandidatene som meldte seg på i presidentkampen.

Han mener at han er urettferdig behandlet når han er nektet å bli med på TV-debattene.

– Jeg hadde en jobb å gjøre. Når jeg hadde et valg mellom å skaffe helseforsikring for 100.000 innbyggere i Montana eller å melde meg på tidligere for å gjøre det godt i en meningsmåling, ville jeg gjort det samme valget igjen, sa Bullock til MSNBC.

Montana-guvernør Steve Bullock mener at han er blitt urettferdig behandlet. Foto: Thom Bridge / AP

Ville være med for å debattere

En av de andre som ikke får være med på TV-debattene er den 88 år gamle tidligere senatoren fra Alaska, Mike Gravel.

Han sa da han lanserte sitt kandidatur at målet ikke var å bli nominert, men å få mer oppmerksomhet rundt USAs militære innblanding i andre land.

Den oppmerksomheten håpet han å få ved å være med i TV-debattene, men den muligheten er nå borte.

Blir plassert ved loddtrekning

Når det gjelder de 20 kandidatene som skal være med i debattene i Miami, skal det være ti kandidater i hver debatt.

Hvem som skal være med i hvilken debatt, blir bestemt ved loddtrekning.

Dermed er det ikke sikkert at kandidatene med størst oppslutning blant velgerne, faktisk møter hverandre i debatt.

Ifølge FiveThirtyEight er Joe Biden den mest populære kandidaten på alle de siste meningsmålingene.

Selve valget av Demokratenes kandidat starter først neste år med partimøter i Iowa 3. februar og primærvalg i New Hampshire 11. februar.