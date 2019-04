88 åring vil – og vil ikke – bli USAs neste president

Mike Gravel var senator fra delstaten Alaska fra 1969 til 1981, og markerte seg gjennom de tolv årene som motstander av krigen i Vietnam.

38 år etter at han forsvant ut av amerikansk rikspolitikk, har Gravel igjen meldt seg på den nasjonale arena.

I forrige uke lanserte han seg som kandidat til å bli Demokratenes presidentkandidat.

Videoen der Mike Gravel snakker om sitt kandidatur viser blant annet hans engasjement mot krig gjennom 50 år.

Vil ha oppmerksomhet, ikke nominasjon

Gravel selv sier at hans mål ikke er å bli nominert, men å få mer oppmerksomhet rundt USAs militære innblanding i andre land.

Oppmerksomheten håper han å få ved å delta i TV-debattene mellom kandidatene. Den første debatten går av stabelen i Miami 26. og 27. juni i år.

Kravet for få delta i debattene er at minst 65.000 personer har gitt penger til kandidatens valgkamp.

Så langt har 8000 gitt penger til Gravel, og mens han oppfordrer folk til å donere, sier valgkampen at det holder lenge om folk gir én dollar.

– Vi trenger egentlig ikke pengene. Vi bruker ingen konsulenter, sier valgkampleder David Oks til The Atlantic.

19 kandidater

Da Gravel meldte seg på valgkampen, ble han den 19. som har lansert sitt kandidatur til å bli president Trumps motstander.

Seks senatorer og tre medlemmer av Representantenes hus er blant de håpefulle.

Før 88 år gamle Gravel meldte seg som kandidat var aldersspennet på kandidatene 40 år, fra 37 år gamle Pete Buttigieg til 77 år gamle Bernie Sanders.

Joe Biden under en tale i Washington sist mandag. Biden taler ofte offentlig, men har så langt bare kommet med antydninger om at han vil prøve å bli nominert. Foto: Alex Edelman / AFP

Venter på Biden

Det alle politiske kommentatorer i USA venter på, er at tidligere visepresident Joe Biden skal gjøre det klart om han vil være kandidat eller ikke.

Ryktene har gått om at han i løpet av april skal lansere sitt kandidatur, men slike rykter gikk også under valgkampen for fire år siden, uten at det da skjedde noe.

Meningsmålinger viser at Biden er de demokratiske velgernes favoritt, også etter at han de siste ukene er blitt anklaget for upassende oppførsel overfor kvinner.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, publisert av RealClearPolitics, viser at 31,5 prosent ønsker seg Biden som Demokratenes kandidat.

21,2 prosent vil ha Bernie Sandes, mens 8,8 prosent ønsker seg Beto O'Rourke.

