Finske medier: Norskrussisk nynazist pågrepet i Finland

Mannen er russisk statsborger, men bodde i Norge fra 2004 til 2016.

Yan Petrovskiy skal ha kjempet på russisk side i Ukraina. Den finske avisen Ilta-Sanomat skriver at Ukraina har begjært ham utlevert til Ukraina.

Mistenkt for terror

Den russiske militsen «Rusich», som han skal ha vært knyttet til består av flere nazister.

Telegram-kontoer tilknyttet gruppen han har tilhørt i Ukraina-krigen har delt dokumenter som virker å være en begjæring fra ukrainske myndigheter til Finland.

I dokumentene ber Ukraina om at Finland holder mannen internert, slik at han senere kan utleveres for rettsforfølging.

De opplyser at mannen etterforskes for deltakelse og bistand til en terrororganisasjon øst i Ukraina.

Mannen nekter for å ha begått terrorhandlingene han er mistenkt for, opplyser hans forsvarer til det finske nyhetsbyrået STT.

Dette bildet ble publisert i en gruppe på meldingstjenesten Telegram. Bildet er sladdet, men NRKs undersøkelser tyder på at det viser den russiske nazisten Yan Petrovskiy i Ukraina. NRK har ikke uavhengig bekreftelse på at bildet er ekte. Foto: Skjermdump / Telegram

Sentral i Wagnergruppen

Petrovskiy er på sanksjonslister hos både USA og EU, og omtales som en av lederne i en gruppe med tilknytning til Wagnergruppen.

Ifølge EUs sanksjoner er Petrovskiy ansvarlig for handlinger som truer Ukrainas uavhengighet og sikkerhet, skriver finske TV-kanalen MTV3.

Petrovskiy har selv sagt at han er visekommandør i «Rusich», som tidligere har kriget i øst i Ukraina og Syria.

Gruppen han tilhører har flere ganger blitt beskyldt for krigsforbrytelser. Tidligere har de posert foran brennende lik og skåret øret av sine ofre.

Ble fengslet i Finland

Fredag ble Petrovskiy fremstilt for en domstol i Finland, hvor han sitter varetektsfengslet.

Telegram-kanalen Grey Zone, som har forbindelser til Wagnergruppen, skriver at Petrovskiy ble fengslet i Finland allerede den 20. juli.

Kimmo Huhta-aho som er ansvarlig for saken i tingretten, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor kanalen.

Yan Petrovskiy har sterke personlige og familiære bånd til Norge. Foto: Privat

I et norsk nazimiljø

Petrovskiy var del av et nazimiljø i Norge før han ble utvist i 2016. Han ble pågrepet av væpnet politi i Tønsberg i Vestfold.

Han ble først kjent i Norge da han havnet på VGs forside i 2016. Sammen med gruppen «Odins soldater» patruljerte han gatene i Tønsberg.