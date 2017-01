Finanstopper dropper Davos-møtet: – For dyrt!

Det årlige økonomikonferansen holdes som vanlig i alpebyen Davos i Sveits, og samler rundt 2000 bedriftstopper og statsledere. Den norske deltagelsen blir derimot noe amputert fra det den har vært tidligere år.

Årsaken til dette er prislappen. Den profilerte investoren og industrimannen Jens Ulltveit-Moe har vært her elleve ganger, men holder seg hjemme i år.

– Det blir rett og slett for dyrt i forhold til det jeg får tilbake, sier Ulltveit-Moe som opplyser at deltakelse ville kostet ham 700.000 kroner.

BLIR HJEMME: Jens Ulltveit-Moe. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Også Statkraft trenger å spare penger. Konsernsjef Christian Rynning Tønnessen opplyser at Davos-møtet røk når kraftgiganten måtte sette i verk et omfattende program med kostnadskutt.

En som derimot kommer til å være til stede er Kinas president som landet i Zürich i dag. Xi Jinping er den første kinesiske statslederen som har deltatt på Verdens Økonomiske Forum. Han skal ha møter med sveitsiske ledere før han drar til Davos tirsdag for å åpne årets toppmøte og sender dermed et signal om at han vil markere seg på en stor global scene.

– Lytt til populistene

Kritikere av konferansen mener det kun er en unnskyldning for verdens økonomiske og politiske elite til å treffes for en flott alpetur. Sjef og grunnlegger av Davos-møtet Klaus Schwab oppfordrer derfor årets deltagere til å lytte til de som har maktet å mobilisere massene i året som gikk.

– Det er viktig å lytte til populistene, oppfordrer Schwab.

VIL LYTTE TIL POPULISTENE: Konferansesjef Klaus Schwab. Foto: Laurent Gillieron / Ap

– Vi må ha flere økter der vi håndtere disse utfordringene, og vi har flere representanter fra populistpartier blant oss. Vi må ta det på alvor, sier han, og legger til at han gjerne ønsker å se Donald Trump delta på konferansen en dag.

Helt renset for nordmenn blir likevel ikke. DnB sjef Rune Bjerke og Orklas Stein Erik Hagen kommer til å være på plass.

Dessuten har statsminister Erna Solberg et tett program i Davos og ankommer onsdag. Hun skal blant annet møte Colombias president og Microsoft-gründer Bill Gates.