Filippinene varsler dødelig vulkanutbrudd

Filippinenes mest aktive vulkan, Mayon, har i løpet av helgen vist tegn til mulig utbrudd. Myndighetene justerte søndag beredskapsnivået opp til nivå 3, etter å ha observert damputbrudd og glør fra lava fra vulkanen.

Tirsdag flommer det lava ut fra vulkanen. Det filippinske instituttet for vulkanologi og seismologi opplyser at lavaen renner rolig noen steder, men at vulkanutbruddet til tider er som en fontene.

Lavastrømmen strekker seg to kilometer fra krateret, og aske faller ned i nærheten.

Dette tvinger tusenvis av mennesker til å evakuere fra hovedøyen Luzon, skriver CNN.

Ligner forrige utbrudd

Rundt 3000 øyboere flyktet fra hjemmene sine mens vulkanen spydde ut aske nå på søndag.

Det var det filippinske vulkaninstituttet som sendte ut varsel med beskjeden om at det er en økende sjanse for livsfarlige utbrudd.

Vulkanen hadde søndag ettermiddag hatt sammenhengene dampdrevne utbrudd i tre timer, i tillegg til flere steinras.

– Forrige gang vulkanen hadde utbrudd viste den akkurat samme aktivitet før utbruddet som den gjør nå, sier Renato Solidum, direktør i PHIVOLCS til CNN.

På Twitter skriver byrået at vulkanen viser «relativ høy uro», og at «livsfarlig utbrudd er sannsynlig innen få dager eller uker».

– Den lyse gløden fra krateret indikerer starten på en ny lavakuppel og starten på en lavastrøm som vil ha retning sørover, skriver byrået videre.

Byrået har opprettet en faresone rundt vulkanen for å senke skadeomfanget for steinras, jordskred og eksplosjoner eller kuppelkollaps. Piloter frarådes også å fly nær vulkantinden.

Landets myndighetene har også i løpet av helgen beordret evakuering av områder som ligger ved vulkanens fot.

Mer enn 900 familier fra 16 nabolag i nærheten av vulkanen, ble flyttet til tilfluktssteder i nabobyene.

DAGER ELLER UKER: Foto: Simvale Sayat / AFP

Solidum legger til at det også er en sjanse for at vulkanen ikke bryter ut.

– Denne typen oppførsel kan også resultere i utbrudd som ikke er så veldig eksplosive. Dette betyr at lava kan renne ut av krateret uten å eksplodere, forteller Solidum.

Aktiv vulkan

Mayon-vulkanen er regnet som en av verdens mest aktive vulkaner, der den ligger rundt 330 kilometer sørøst for Manila.

Siden 1616 har vulkanen hatt nærmere 50 utbrudd, hvor flere av dem har ført til dødelige jordoversvømmelser og askefall.

I 2014 ble tusenvisen av innbyggere beordret til å evakuere fra samme område, og i 2013 døde fem klatrere da de ble truffet av fallende stener som kom etter en eksplosjon fra vulkanen.

Vulkanens mest dødelige utbrudd var i 1814, der 1200 mennesker døde.