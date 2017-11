Kraftige jordskjelv ved vulkanen

Klokken seks norsk tid tirsdag gikk alarmen. De kontinuerlige jordskjelvene var så kraftige at måleapparatene gikk «off scale». Det betyr at utslagene var større enn det apparatene var bygd for å registrere.

– Dette er første gang vi ser slike utslag fra Mount Agung, sier forsker Gede Suantika ved det indonesiske senteret for vulkansk aktivitet til avisen Bali Express.

– Nå har vulkanen gått inn i en ny, kritisk fase som kan føre til større utbrudd, forklarer Suantika.

Slike jordskjelv tyder på at magma fra dypet sprenger seg nye veier inne i vulkanen på grunn av ekstremt høyt trykk.

Serien av kraftige jordskjelv varte i over to timer. Klokken ni norsk tid var det relativt rolig i vulkanen.

Slik så seismogrammet ut i dag tidlig. Det nesten kontinuerlige, blå området nederst på bildet viser der skriveren nådde over det maksimale utslaget på grunn av kraftige jordskjelv. Foto: MAGMA Indonesia

Venter på det store

Du kan selv følge jordskjelvaktiviteten direkte ved å gå inn på denne lenken. Den tar deg til vulkansenteret i Indonesia, og kan være litt treg. Seismogrammet oppdateres hvert tredje minutt.

Fra utsiden ser det ikke ut til at det er store endringer. Myndighetene har montert to videokameraer i nærheten av vulkanen. Denne videoen ligger som direktesignal på Youtube:

Det som er frykten nå på Bali, er at det skal komme et utbrudd lik det som skjedde i 1963. Da omkom over tusen mennesker.

Nå har myndighetene gitt evakueringsordre til menneskene som bor i områdene som ble hardest rammet forrige gang. Der er i overkant av hundre tusen personer.

Meldinger som kommer, tyder på at ikke alle har evakuert. Det er mange som ikke vil forlate husdyrene sine.

Folk ser på en av de mange strømmene med aske og vann som nå kommer fra vulkanen. Slike lahar kan raskt oversvømme store områder ved et stort utbrudd. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Flere hundre kilometer i timen

Den største faren ved et stort utbrudd er pyroklastiske skyer med super-varm gass og støv som kommer i flere hundre kilometer i timen fra toppen av vulkanen.

Områder kan også bli oversvømt av det som kalles kald lava. Det er strømmer av aske og vann. Slike er allerede observert ved vulkanen.

I et større utbrudd kan også den enorme mengden aske føre til at tak kollapser. Asken er tung, og det kan komme flere hundre kilo av den per kvadratmeter.