Mistenkt Brussel-gjerningsmann søkte asyl i Noreg

Det var Sverige sin statsminister, Ulf Kristersson, som under ein pressekonferanse tysdag sa at 45 år gamle Lassoued tidvis hadde opphalde seg i Sverige, men at han ikkje var kjend for svensk politi.

Nye detaljar syner at det ikkje stemmer. Ifylgje SVT er 45-åringen tidlegare straffedømd i Sverige.

Lassoued har tidlegare fått avslag på ei rekkje asylsøknadar til flere land i Europa.

Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter til VG at Lassoued og har søkt om asyl i Noreg.

– Vi kan bekrefta at den antatte gjerningsmannen søkte asyl i Norge i juni 2011. Han fekk avslag og blei returnert til Italia i november 2011, skriv direktør i Beskyttelse i UDI, Wenche Fone, i ein e-post til VG.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson kom onsdag til Brussel for å få ein førstehands orientering om terrorangrepet der to svenskar blei drepne. Kristersson møtte opp med eit svensk supporterskjerf. Foto: BENOIT DOPPAGNE / AFP

Narkotikalovbrot

I 2012 blei tunisiske Lassoued dømd til to år og to månaders fengsel for å vera i eige av 100 gram kokain. Politiet tok også beslag i 38.000 kroner i kontantar. Vidare blei Lassoued utvist frå Sverige i ti år.

I dommen er namnet til Lassoued stava annleis enn i belgiske identitetsdokument, men fødselsdatoen er den same, skriv SVT.

Den svenske sikringstenesta har ikkje følgt med på eller hatt informasjon om Lassoued, og trur han har reist rundt i Europa og verda med falsk identitet. Det seier Fredrik Hallström, operasjonsleiar i den svenske sikringstenesta.

Det er lagt ned fotballskjerf og blomar i Brussel, etter at to svenske supporterar blei drepne, måndag. Foto: Martin Meissner / AP

Søkte asyl i Sverige i 2019

SVT har også snakka med ein person som kjende 45-åringen frå hans tid i Sverige.

– Han var djupt truande, men absolutt ikkje radikalisert, seier personen.

I 2019 søkte Lassoued asyl i Belgia. Han fekk avslag og har såleis vore ulovleg i landet sidan. Ifylgje den belgiske justisministeren skal belgiske myndigheiter i 2016 ha fått informasjon frå politiet i eit anna land om at Lassoued var radikalisert.

I ein video som er spreidd etter skytinga seier Lassoued at han har drepe svenskar for å «hemna muslimar», og at han sver truskap til IS.

Tysdag kveld hevda IS at dei står bak angrepet, ifylgje Reuters. Belgisk etterretning meiner Lassoued truleg handla åleine då han drap dei to svenske fotballsupporterane like før landskampen mellom Belgia og Sverige skulle spelast, måndag kveld.