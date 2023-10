Flere aviser har jobbet seg frem at den antatte gjerningsmannen skal være «Abdesalem L», en 45 år gammel mann bosatt utenfor Brussel.

Abdesalem la ut flere videoer knyttet til angrepet, der han i ett av dem kaller seg selv for en IS-soldat og sier at han har «drept tre svensker».

Politiet bekrefter at to personer er drept og en er skadet, som følge av skytingen i går.

Svensk UD sier at de to drepte var er menn i 70 og 60-årsalderen.

Gjerningsmannen som er fra Tunisia var kjenning av politiet fra før, i forbindelse med menneskesmugling, ulovlig opphold og trusler mot rikets sikkerhet, sa Belgias justisminister Vincent Van Quickenborne.

To personer skal ha blitt skutt og drept i Brussel Du trenger javascript for å se video. To personer skal ha blitt skutt og drept i Brussel

En video publisert av noen i nærheten som da 45-åringen gikk til angrep på svenskene viser at han hopper av en scooter og skyter mot svenskene som søker tilflukt i en bygning.

Minst et av ofrene var iført svensk fotballdrakt, siden Sverige skulle møte Belgia i EM-kvalifisering samme kveld.

Uønsket i Belgia

Belgias justisminister sier at politiet allerede i 2016 mottok informasjon fra et annet land om at mannen delte radikalisert innhold på ulike profiler på internett knyttet til han.

Han skal også ha ønsket å reise til en konfliktsone som fremmedkriger.

Opplysningene ble sjekket, uten at det førte til noen konkrete tiltak.

Noen år senere ble mannen gjenkjent i en moske i Brussel, og folk i moskeen rapporterte dette til politiet.

Ingen tiltak skal heller ha blitt gjort som følge av rapporteringen.

Belgiske påtalemyndigheter mener at motivet for handlingen var å ramme svenske statsborgere, bekreftet den belgiske statsministeren Alexander De Croo.

Flere koranskjendinger i Sverige

Et mulig motiv for gjerningsmannen bak gårsdagens angrep kan være de mange koranskjendingene som har funnet sted i Sverige dette året.

Salwan Momika (t.h.) brenner Koranen i Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Sommeren i Sverige har vært preget av flere koranskjendinger som har vakt sterke reaksjoner i Midtøsten.

I mange land i Midtøsten og Sør-Asia samlet folk seg for å fordømme tilfellene av skjending og brenning av koranen i Sverige og Danmark.

Det fant sted store demonstrasjoner i blant annet Pakistan, Irak og Libanon. I Pakistans hovedstad Islamabad stoppet politifolk noen demonstranter som forsøkte å marsjere mot den svenske ambassaden.

Flere demonstranter tok seg inn i den svenske ambassaden i Irak. Foto: Ahmed Saad / Reuters / NTB

I Iraks hovedstad stormet flere hundre demonstranter Sveriges ambassade i Bagdad foran en ny, varslet koranbrenning i Stockholm.

Muslimske demonstranter i Libanon brenner det svenske flagget etter en koranbrenning foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Foto: HASSAN AMMAR / AP

I tillegg, skal terrororganisasjonen Al Qaida ha oppfordret sine tilhengere til å angripe svenske mål som hevn for koranbrenningene.

Hevet terrortrussel i Sverige

Koranskjendingene førte til en del negativ oppmerksomhet rundt Sverige, som førte til at svenskene hevet terrortrusselen i august for første gang siden 2016.

Sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Charlotte Von Essen, sa i sommer at Sverige var i en forverret sikkerhetssituasjon. Foto: Henrik Montgomery / TT

– Sikkerhetspolitiet kan konstatere at vi befinner oss i en forverret sikkerhetssituasjon. Denne trusselen vil vare over tid, sa sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet, Charlotte von Essen i august.

Da ble landets trusselnivå for terror hevet fra tre til fire. Som er det nest høyeste av i alt fem nivåer.

Fulgte etter svenske supportere

– Skytteren fulgte svenske supportere som satte seg inn i en taxi.

– Han skjøt disse supporterne da de gikk ut av taxien, og gikk så langt som å jage dem inn i en bygningslobby, forklarte aktoren i saken i en pressekonferanse tirsdag morgen, ifølge den belgiske avisen Le Soir.