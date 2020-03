Fersk måling: Flertallet av demokratene vil ha Biden

Meningsmålingen fra Reuters/Ipsos ble gjennomført 4. og 5. mars, altså etter at Joe Biden vant primærvalgene i ti av fjorten delstater på Supertirsdag.

Joe Biden var alt annet enn "Sleepy Joe", som Trump kaller ham, da han møtte velgere i Los Angeles i går. Foto: Mike Blake / Reuters

Velgerne ble spurt om de ville støtte Biden som president hvis det eneste andre valget var Bernie Sanders. I går hadde ennå ikke Elizabeth Warren trukket seg.

Den landsomfattende målingen er en av de aller første som i sin helhet er tatt opp etter Bidens valgskred tirsdag.

Men utvalget er lite, bare 568 registrerte demokrater og «uavhengige». Derfor er også feilmarginen på hele 5 prosent.

Støtten til Sanders minker

45 prosent av de spurte sa at de ville stemme på Bernie Sanders, dersom det eneste andre valget var Joe Biden.

I en måling foretatt av det samme byrået i forrige uke, mente et flertall av de spurte at Sanders hadde best sjanse til å slå president Donald Trump i valget 3. november.

I den siste målingen var det dobbel så mange som mente at Biden er den beste til å slå Trump, sammenlignet med Sanders.

Bernie Sanders var opptatt av å fortelle om forskjellene mellom ham og Joe Biden under en pressekonferanse i Burlington i hjemstaten Vermont onsdag. Foto: Alex Wong / AFP

Sanders kvesser klørne

Bernie Sanders har hatt stor støtte blant yngre velgere på tidligere meningsmålinger. Det er bare det at for få av dem møter opp for å stemme når det gjelder.

Nå spisser den 78-årige senatoren angrepene på sin 77-årige konkurrent. På en pressekonferanse i hjemstaten Vermont i går ga han en forsmak på hva Biden kan vente seg.

– Joe må forklare de fagorganiserte i Midtvesten hvorfor han støttet katastrofale handelsavtaler.

– Joe må forklare hvorfor han støttet redningspakker for Wall Street, noe jeg var kategorisk imot.

– Joe må også forklare hvorfor han stemte for Irak-krigen, dundret Sanders i kjent stil.

Finnes det et tak for Sanders?

I 2016 fikk Sanders støtte fra 43 prosent av delegatene på demokratenes landsmøte. Spørsmålet er om han i det hele tatt har mulighet til få støtte fra den magiske halvparten av delegatene, i år vil det si 1991 personer.

Sanders lover velgerne en politisk og velferdsmessig revolusjon. Spørsmålet er om mange nok ønsker det, eller tror han kan greie å gjennomføre det han lover. Foto: Andy Clayton-king / AP

Flere amerikanske medier reiser nå spørsmålet om det finnes et «tak» for den selverklærte demokratiske sosialisten i den amerikanske velgermassen.

Det er mange afroamerikanere under 30 år som støtter Sanders. De bare stemmer ikke i samme grad som de eldre, de som foretrekker Joe Biden.

Han har i år lovet å skaffe partiet nye velgere. Det er det lite som tyder på at han har klart til nå. Det var langt flere som stemte på denne supertirsdagen enn i 2016. Likevel gjorde han det dårligere enn forrige gang i stater som Virginia og Texas.

Han lå an til å vinne i Elizabeth Warrens hjemstat, Massachusetts. I stedet ble det Joe Biden som vant. En stor ydmykelse for Sanders, og det ble ikke bedre av at Biden også tok Main, som ligger like ved hans egen Vermont.

Fakta om valgåret i USA Ekspandér faktaboks USA holder presidentvalg 3. november 2020.

President Donald Trump stiller til gjenvalg. Han har to utfordrere i Det republikanske partiet, men ingen er ventet å kunne slå Trump i nominasjonsprosessen.

Blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat er Joe Biden (77), Bernie Sanders (78), Elizabeth Warren (70) og Pete Buttigieg (37). Tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77) stiller også.

Demokratene og Republikanerne avholder primærvalg og nominasjonsmøter (caucus) for å velge delegater som skal avgjøre hvem som blir partienes presidentkandidater, under landsmøter i henholdsvis juli og august.

Nominasjonsprosessen startet i Iowa 3. februar, fortsetter i New Hampshire 11. februar, Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar.

Supertirsdagen er 3. mars, da det avholdes nominasjonsvalg i cirka 15 delstater, blant dem folkerike Texas, California, Georgia, North Carolina og Virginia.

Deretter følger det på med nye nominasjonsvalg nesten hver uke fram til begynnelsen av juni.

Kandidatene utpekes på partienes landsmøter. Demokratene møtes 13.–16. juli i Milwaukee, Wisconsin, mens Republikanerne møtes 24.–27. august i Charlotte, North Carolina.

Datoene for de tradisjonelle TV-debattene mellom de to presidentkandidatene er ennå ikke fastsatt. Trump har antydet at han ikke vil delta. Kilder: Wikipedia, uspresidentialelectionnews.com

Michigan neste store test

Seks delstater har primærvalg neste tirsdag. Politikk-nettstedet The Hill skriver at den eneste sjansen Sanders har til å bli demokratenes presidentkandidat, er om han tar flertallet i Michigan.

Han slo Hillary Clinton der i 2016. I de siste meningsmålingene før valget i Sør-Carolina sist lørdag, ledet Sanders overlegent i Michigan. Nå har Biden tatt over ledelsen på nesten samtlige målinger.

Joe Biden har tidvis virket litt fraværende under valgkampen. Han er kjent for å si mye rart, og onde tunger lurer på om det har sammenheng med høy alder. Men nå er han på hugget. Her i Los Angeles 4. mars. Foto: Mario Tama / AFP

Det lover dårlig for resten av Midtvesten. Sanders vant for eksempel over Clinton i Wisconsin, som ble så viktig ta Trump veldig overraskende tok en knapp seier over Clinton der.

Amerikanerne elsker vinnere. For øyeblikket heter han Biden, ikke Bernie.