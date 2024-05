Familier legger press på Netanyahu med blodig gisselvideo

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.647 Siste uke: 414 Israel 1472 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 272 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Vi vil at regjeringen vår skal våkne opp, sier faren til et av gislene.

Gislene i videoen jobbet som observatører for den israelsk hæren (IDF), og ble kidnappet under Hamas-angrepet i Israel 7. oktober.

Rundt 1200 mennesker døde og mer enn 250 mennesker ble tatt til fange.

I de første timene av dette angrepet ble 15 militære drept i Nahal Oz militærbase. Sju ble tatt med levende inn i Gaza.

En ble siden reddet av IDF-styrker, mens en annen ble drept av Hamas i Gaza.

De resterende fem, Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa og Naama Levy er alle fortsatt i Hamas-fangenskap.

Nå har familiene til disse kvinnene gitt tillatelse til at en video av bortføringen blir publisert.

I den redigerte videoen ser man at noen av kvinnene er dekket av blod.

– Skal våkne opp

Far til Liri Elbag, Eli Elbag, sier at familiene bestemte seg for å vise videoen fordi de mener at statsminister Benjamin ikke gjør nok i spørsmålet om gislene.

– Vi bestemte oss for å eksponere oss selv, kle av oss på TV, og vi gjør det fordi vi vil at regjeringen vår skal våkne opp, sier han til Channel 12 News.

Han forteller at familiene mente dette var siste utvei for å påvirke regjeringen.

Bildene i videoen er filmet av Hamas-soldater, som bruker slike videoer i propagandasammenheng.

Videoen som nå er publisert er derimot redigert av IDF. I denne versjonen er de sterkeste scenene ikke med.

I videoen ser man blant annet at noen av kvinnene er dekket av blod.

Ansiktene til noen av kvinnene er forslått. Hendene deres er bundet fast på ryggen. De er omringet av Hamas-terrorister som truer dem.

– Våre brødre døde på grunn av dere, vi vil skyte dere alle, sier en av dem.

De israelske gislene forsøker å kommunisere på engelsk, men blir etter hvert bedt om å være stille.

– Dere er hunder, vi tråkker på dere, sier en annen.

Det blir også vist bilder fra selve bortføringen 7. oktober.

Her føres kvinnene bort fra militærbasen 7. oktober.

Netanyahu: – Er forferdet

Det er kampanjegruppen Forum for gisler og savnede familier i Israel som står bak publiseringen av videoen.

I en uttalelse skriver de:

«For hver dag som går, blir det mer utfordrende å bringe gislene hjem igjen – de levende for rehabilitering og de drepte for riktig begravelse. Den israelske regjeringen må ikke kaste bort mer tid, den må tilbake til forhandlingsbordet i dag».

Netanyahu har onsdag kommentert bildene. Ifølge CNN er han «forferdet over videoen».

Han sier at Israel vil gjøre alt for å bringe gislene hjem.

– Grusomheten til Hamas-terroristene bare forsterker min vilje til å kjempe for ødeleggelsen av Hamas, og for å sikre at det vi har sett denne kvelden, aldri vil skje igjen.

Ifølge familiene skal imidlertid medlemmer av regjeringen ha nektet å se på videoen før den ble publisert.

– Så hvis dette er reaksjonen når det er deres plikt å se på dette materialet, så de kan ta riktige avgjørelser, da tenker vi at vi bør legge det ut for innbyggerne våre, slik at verden kan se det, sier mor til Naama Levy, Ayelet Levy Shachar, til CNN.