Falsk alarm om skyteepisode på skole i USA

Klokken 20.39 melder politiet på Twitter at de har klarert området. De har ikke funnet noen skadde, og skal nå etterforske hvorfor de fikk rapporter om skyting.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi har ingen bevis på en skyteepisode. Vi har fysisk gått gjennom hele skoleområdet, sier Rafael Padilla i det lokale politiet til Seattle Times.

Highline College i delstaten Washington ble stengt av tidligere i kveld, etter at det kom rapporter om skyting. Skolen skrev på sin facebookside at det ikke var snakk om en øvelse.

– Vi har fått rapport om skyting på skoleområdet. Lås alle kontorer og klasserom til dere får nærmere beskjed, skrev de.

Like før klokken 20, melder politiet på Twitter at de ikke har funnet noen skadde eller indikasjoner på at en skyteepisode har funnet sted. De vil likevel ikke avkrefte at noe kan ha skjedd, siden de enda ikke har full oversikt.

Ved 18.20-tiden norsk tid opplyste skolen at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Politiet er på stedet og evakuerer bygningene. Hold dere innelåst. Dette er en situasjon under utvikling, skriver skolen.

Før situasjonen var avklart snakket Seattle Times med øyenvitner som har sett et stort antall ambulanser og politibiler ved skolen.

– Det ser ut som en krigssone her, sa et vitne som jobber på andre siden av gata til avisa.

Politiet ba pårørende om å møte opp på en parkeringsplass i nærheten for mer informasjon.

En far som ble intervjuet av journalister på stedet fortalte at datteren hennes fortsatt befinner seg i klasserommet.

– Hun sa i telefonen til moren sin at hun hørte skudd fra musikkrommet. Jeg slapp alt jeg hadde og kom hit med en gang, sa mannen.

Highline College ligger i Des Moines og har rundt 17.000 studenter, ifølge Wikipedia.