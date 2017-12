Bare to presidenter har hatt grupper av faktasjekkere hengende over seg.

Praksisen med å undersøke alt som kommer ut av presidentens munn startet med Obama.

Tidligere presidenter kom også med usannheter og løgner. Deres uttalelser ble ikke like godt analysert.

Det er New York Times som har samlet det folkene som sjekker fakta har funnet ut.

Det er flere miljøer som sjekker fakta i USA. En av de viktigste er FactCheck.org. New York Times og Washington Post driver også sine egne tjenester.

En annen viktig kilde er PolitiFact.

Lyver Trump? Ekspandér faktaboks I amerikansk media behandler de nå feilaktige uttalelser fra Trump på forskjellige måter. New York Times skriver at det er løgner. Washington Post at det er usannheter.

En løgn er definert som en villet usannhet. Det er ikke mulig å hvite hva Trump tror, eller vet. Dersom han vet at det han sier er usant, så kommer han med en løgn.

Dersom Trump er dårlig informert og ikke vet bedre, så er det en usannhet.

Det som er klart, er at Trump gjentar usannheter selv etter at mange troverdige kilder har påpekt og dokumentert grundig at det ikke er sant.

Det er ikke klart om Trump får denne informasjonen.

I sommer presenterte New York Times en liste over det de sier er løgner fra Trump. Da fikk de kritikk fra lesere. Oppfatningen var at alle presidenter kom med usannheter. Det var derfor ikke noe spesielt med Trump.

Det avisen nå har gjort, er å sammenligne de to presidentene. Det er klart at Donald Trump kommer dårligst ut.

LOVER: Trump på kontoret 17. juli. Under møtet som hadde "lagd i USA" som tema kom han med noe usant. Han sa at ingen andre presidenter har signert så mange lover som ham. Det stemmer ikke. Trump er slått av minst fire andre presidenter. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Den første

Faktasjekkerne fant 103 tilfeller av det New York Times sier er løgner fra Trump. De kom i løpet av de ti første månedene han var president.

Barack Obama ble tatt i det samme 18 ganger på åtte år.

Den første usannheten fra Trump var om krigen i Irak. Han sa 21. januar at han hadde vært imot krigen.

Det er ikke sant. I 2002 var han for å invadere Irak. Trump har mange ganger sagt at han protesterte mot krigen før den startet. Faktasjekkerne har ikke funnet noen spor av det.

Den første tilfellet til Obama kom 24. februar 2009. Han sa at USA kjøpte mer olje fra utlandet enn noen gang før. Det er ikke riktig. USA kjøpte mer i 2005.

OGSÅ I SKYGGELAND: Barack Obama sleivet skikkelig seks ganger det første året han var president. I løpet av de to siste årene, ble han tatt bare en gang. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Ikke alt er er med

De to presidentene behandler usannheter og løgner forskjellig. New York Times skriver at Obama ikke gjentok noe som han ble fortalt ikke var sant. Trump gjentar løgner mange ganger.

Tallet 103 beskriver derfor ikke alle ganger Trump skal ha sagt noe som ikke er sant. Det er tallet på unike uttalelser.

Washington Post skrev i august at Trump hadde snakket usant over tusen ganger. I midten av november, hadde tallet steget til 1628.

Avisen mener den mest brukte usannheten er om helseloven til Obama. Det er noe Trump har gjentatt over 60 ganger.

Trump sier at forsikringsmarkedet helseloven er avhengig av, er i ferd med å gå i stykker.

Budsjettkontoret i Kongressen har gjentatte ganger sagt at dette er feil.

RENT KULL: Donald Trump møter forretningsfolk og deres familier 5. desember. Den samme dagen hevder han at kullet USA sender til Kina er rent. Det er en usannhet, skriver Washington Post. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Fortsetter å snakke tull

Den siste løgnen på listen til New York Times, kom 11. november. Den var om Russland og demokratene. At demokratene sto bak russisk innblanding i valget.

Folkene som sjekker fakta sluttet ikke å arbeide i november. Det gjorde heller ikke Donald Trump.

Den siste usannheten Washington Post har registrert, kom 5. desember.

Trump hevdet at Vest-Virginia sendte rent kull til Kina.

Avisen skriver at det er feil på flere plan. Staten sender ikke kull til Kina, og kull kan ikke kalles rent.

Trump har økt antall usanne ting han sier per dag. Det melder Washington Post. Gjennom året var det 5,5 i gjennomsnitt i løpet av en dag. De siste 35 dagene fram til 14. november, var det i gjennomsnitt ni om dagen.