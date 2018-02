Facebook lanserer nå et nytt tiltak for å hindre borgere i andre land å kjøpe politiske annonser i USA via falske amerikanske adresser. Tiltaket viser seg å være langt eldre enn Facebook selv: Postkort.

Ideen er at den som kjøper annonsen vil få tilsendt et postkort med en spesiell kode til adressen vedkommende har registrert i USA.

VIL IDENTIFISERE: Facebook-direktør Katie Harbath vil bruke postkort for å avsløre dem som bare later som om de bor i USA. Foto: Facebook

– Hvis du vil kjøre en annonse som nevner en kandidat, vil vi sende deg et postkort og du må benytte koden for å bevise at du er i USA, sa global direktør Katie Harbath i Facebook på et møte i helgen, ifølge Reuters.

Møtet fant sted i regi av organisasjonen National Association of Secretaries of State. På møtet deltok også representanter fra Twitter og Alphabet (selskapet som eier Google).

Harbath fortalte videre at tiltaket kun gjelder annonser der kandidater omtales. Det vil dermed ikke gjelde annonser som kun omhandler et politisk tema.

Svar på kritikk

Facebook er blant internettgigantene som har fått til dels hard kritikk etter det amerikanske presidentvalget i 2016. Ikke bare når det gjelder spredning av falske nyheter, men også det faktum at utlendinger gjennom falske amerikanske adresser kunne kjøpe politiske annonser på Facebooks nettsider.

Ifølge amerikansk lov er det forbudt for utlendinger å bidra økonomisk eller på annen måte i amerikanske valgkamper, uansett om valget er på lokalt, delstats– eller føderalt nivå.

KRITIKK: Facebook har fått mye kritikk etter at utlendinger benyttet det sosiale nettverket til å påvirke den amerikanske presidentvalgkampen i 2016. Foto: Loic Venance / AFP

Å sende postkort til annonsekjøpere var blant de mest effektive mottiltakene Facebook selv kunne komme på.

– Det vil ikke løse alt, understreket Harbath.

Hun opplyste ikke når de første postkortene ville bli sendt, men sa at det ville skje før det amerikanske kongressvalget i november.

Etterforskning pågår

ETTERFORSKER: Spesialetterforsker Robert Mueller undersøker om det foregikk ulovlig samarbeid mellom sentrale valgkampmedarbeider og Russland i forbindelse med det amerikanske presidentvalget i 2016. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Facebook-direktøren snakket om postkort-tiltaket dagen etter det ble kjent spesialetterforsker Robert Mueller vil tiltale 13 russere for ulovlig innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Ifølge tiltalen brukte russerne sosiale medier for å styrke kandidater som Donald Trump og Bernie Sanders samt svekke kandidater som Hillary Clinton, Ted Cruz og Marco Rubio.

Dette skal ha skjedd gjennom falske brukerprofiler på sosiale medier og storstilt kjøp av politiske annonser. I tillegg skal flere russere ha utgitt seg for å være politiske grasrotaktivister og arrangert politiske møter.

Donald Trump har gjentatte ganger avvist at valgkampmaskineriet hans samarbeidet med russiske krefter. Også russiske myndigheter har avvist anklagene om innblanding og samarbeid i den amerikanske valgkampen.