Lavrov kommenterte tiltalene mot 13 russere og 3 russiske selskaper, som den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller kunngjorde i går.

– Jeg har ikke noe svar. Du kan publisere hva som helst, og vi ser at tiltalene multipliseres, uttalelsene multipliserer. Så lenge vi ikke kjenner eller få se bevisene, så er det kun «tomt snakk», jeg beklager å bruke den betegnelsen, sa Lavrov under Sikkerhetskonferansen i München.

Utenriksministeren nektet å gi ytterligere kommentarer om selve tiltalene mot sine landsmenn.

I går kalte en talskvinne for utenriksdepartementet tiltalene for «absurde». I dag sa en talsmann for president Vladimir Putin at tiltalene er uten bevis, og at de kun er «barnslige kunngjøringer».

Russiske myndigheter har gjentatte ganger nektet for å ha blandet seg inn i valget som brakte Donald Trump til makten, og mener det ikke finnes bevis for dette.

Den russiske utenriksministeren viste til at amerikanske tjenestemenn i tillegg til visepresident Mike Pence har uttalt at resultatet i presidentvalget i 2016 ikke ble påvirket av noe annet land.

Indicted i amerikansk rettsterminologi Ekspandér faktaboks De 13 russerne som nå skal straffeforfølges i USA blir «indicted», hvilket vil si at de kommer til å bli tiltalt. Siden rettssystemene i Norge og USA er ulike, kan juridiske begrep ikke oversettes direkte. Etterforskningen og påtalemyndighetens prosess er ikke helt den samme i de to landene.

– Finnes ingen russisk aktivitet

De 13 navngitte russerne er blant annet tiltalt for å ha drevet en stor, men skjult nettkampanje som skulle bidra til at Donald Trump klarte å vinne over motstanderen, Hillary Clinton.

Dette skjedde blant annet ved hjelp av falske eller stjålne amerikanske identiteter og bruk av amerikanske datanettverk og servere, for å skjule sporene til Russland.

Ett av de tre selskapene som de amerikanske etterforskerne hevder har finansiert den ulovlige aktiviteten, er basert i St. Petersburg og ledes av Jevgenij Prigozjin, som regnes som en nær alliert av makthaverne i Kreml og president Vladimir Putin.

Jevgenij Prigozjin som er tiltalt for å ha finansiert den ulovlige russiske aktiviteten, går under kallenavnet «Putins kokk». Foto: Misha Japaridze / AP

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver "HR" McMaster mener det knapt kan være noen ledige russiske cybereksperter, gitt den store aktiviteten mot Vesten. Foto: Thomas Kienzle / AFP

Lavrov avviser at det foregår en samordnet russisk aktivitet, med hensikt om å påvirke situasjonen i andre land.

– Det er en irrasjonell myte om denne globale russiske trusselen, hvor sporene angivelig finnes over alt, fra Brexit til folkeavstemningen i Catalonia, sa Lavrov.

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R. «H.R.» McMaster, som er på den samme sikkerhetskonferansen som Lavrov, sier derimot at FBIs tiltaler er bevis for at anklagene mot russerne er ubestridelig . De er også offentlige tilgjengelig for alle som vil se dem.

Han gjorde narr av et forslag om at USA og Russland skal samarbeide om cybersikkerhet.

– Jeg blir overrasket om det finnes ledige russiske cybereksperter, basert på hvor aktive de har vært med å undergrave vestlige demokratier, sa McMaster til latter.

– Men vi vil gjerne ha en dialog når Russland fremstår med ærlige hensikter, sa sikkerhetsrådgiveren.

Ensidig rettssystem

En av de 13 tiltalte russerne betegner rettssystemet i USA som «ikke rettferdig».

– Jeg er veldig overrasket over dette, at en domstol i Washington mener at russiske statsborgere blandet seg inn i det amerikanske valget. Jeg vet ikke hvordan amerikanerne kom til denne konklusjonen, sier Mikhail Bursjik ifølge den russiske avisen Komsomolskaja Pravda.

Han er anklaget for å ha ledet en av organisasjonene som spredde propaganda på sosiale medier.

– USA har et rettssystem som er ensidig, og hvor du kan henge skylda på hvem som helst, sier Bursjik.