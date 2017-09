Hva gjør Facebook med sin politiske makt?

En norsk valgkamp er ved veis ende. En der Facebook er blitt brukt langt mer omfattende enn tidligere.

I USA begynner den enorme rollen Facebook spilte i presidentvalget i fjor først nå å bli målbar.

Debatten raser om hvilket ansvar toppsjef Mark Zuckerberg og Facebook har, nå som selskapet er blitt verdens største nyhetsplattform og debattarena.

– Facebook er viktig i nyhetsbransjen fordi plattformen fortsatt er ny. Det er først nå vi begynner å se konturene av selskapets politiske innflytelse, sier Ethan Porter, professor i politisk kommunikasjon ved George Washington University.

Han studerer hvilken effekt Facebook faktisk hadde på presidentvalget i USA i 2016.

UFORBEREDT: Professor Ethan Porter mener Facebooks ledelse ikke var forberedt på å bli verdens mektigste nyhetsaktør. Foto: Lars Os / NRK

Solgte annonser til russiske netttroll

Denne uka innrømmet Facebook å ha solgt annonser for 800.000 kroner til et russisk selskap som er kjent for å spre propaganda for Putins regime gjennom nett-troll som infiltrerer sosiale medier.

– Jeg tror vi kan slå fast at Facebook bidro til at én side i den amerikanske valgkampen fikk fordeler gjennom infiltrering og spredning av «fake news». Men det er vanskelig å si om dette virkelig hadde noen effekt på selve valgresultatet, sier Porter.

Facebooks ledelse har etter valget begynt en prosess for å forbedre sine algoritmer, spesielt med tanke på nyhetsstrømmen du får opp når du går inn på siden din.

I en omfattende artikkel i New York Times Magazine i april diskuterte grunnlegger Mark Zuckerberg hvordan selskapet jobber med å forvalte ansvaret sitt.

Et hyperpolarisert land

Hjemme i leiligheten sin i Brooklyn gjør Elizabeth Cronise McLaughlin seg klar til dagens Facebook-sending.

McLaughtlin jobber som coach og lederutvikler og har tidligere vært advokat på Wall Street, blant annet med presidentdatter Ivanka Trump på kundelista.

Men etter Trumps valgseier ble hun så rasende at hun begynte å formalisere sin politiske aktivisme.

FACEBOOKSENDINGER: Elizabeth Cronise McLaughlin bruker timer hver dag på å møte meningsfeller i sendinger på Facebook. Hun begynte med det like etter at Trump tiltrådte. Foto: Lars Os / NRK

Resistance Live kaller hun de 20 minutter lange sendingene hun kjører daglig. Og målet med dem er klart:

– Jeg vil at Trump skal gå av. Jeg vil være fornøyd uansett hvilken måte det skjer på.

Hver dag følger titusener av mennesker sendingene hennes. De fleste er kvinner som er enige med henne.

For hun er bare interessert i debatt til et visst punkt.

– Vi har blokkert mange tusen Facebook-brukere og stenger nye ute hver eneste dag, sier hun.

Lager hun ikke på den måten et ekkokammer som kveler den poltiske debatten?

– Jeg ville aldri har sluppet en nynazist inn i hjemmet mitt. Derfor slipper jeg heller ikke de som formidler hatefulle ytringer inn i Facebook-rommet mitt, forklarer Elizabeth.

– Dersom Trump-tilhengere ønsker å bli omvendt, er de imidlertid hjertelig velkommen.

TRUMP-MOTSTANDER: Å holde presset oppe for at president Trump skal gå av er Elizabeth Cronise McLaughlins mål. Eget talkshow på TV kunne hun også godt tenke seg. Foto: Lars Os / NRK

Vil Facebook-sjefen bli president?

Valgresultatet i fjor sendte også sjokkbølger gjennom Silicon Valley, der de fleste med innflytelse er kjent for å være enige med Elizabeth politisk.

I tillegg til at selskapet nå forsøker å få et bedre grep om sin poltisike makt, har sjefen selv, Mark Zuckerberg, blitt politisk aktivist.

I sommer la han ut på det han kalte en «lytte-turné». Han reiste rundt i USA, besøkte industriarbeidsplasser, frokostrestautarnter og skoler. Akkurat slik presidentkandidater pleier å gjøre.

Målet hans er å møte vanlige folk i alle USAs 50 delstater innen utgangen av året. Og han begynte med å besøke flere av delstatene der presidentvalget ble avgjort.

I august ansatte Zuckerberg en av Hillary Clintons kampanjestrateger.

– Det han driver med ligner besynderlig på en valgkamp. Han skaffer seg slike bilder av seg selv som en trenger om en skal bli politiker. Noen tror aboslutt han er interssert i å stille som presidentkandidat. Men det er selvsagt altfor tidlig å si om han faktisk kommer til å gjøre det, sier professor Ethan Porter.

Dominererende valgkampmedium

Historien om 2016-valget her i USA er ennå ikke skrevet. Facebook spiller en sentral rolle i etterforskningen av hvilken rolle Russland spilte og i forholdet mellom partiene.

Ved Pew Research Center, en av USAs ledende forskningssentre for politikk og medier, ser forskningssjef Amy Michell at sosiale medier øker sin betydning for folks nyhetsforbruk, men Facebook er i en særstilling.

– 45 prosent brukte Facebook til å oppdatere seg på nyheter i 2016-valgkampen. De er helt dominerende.

DOMINERER: Forskningssjef for journalistikk ved Pew Research Center, Amy Michell, viser at Facebook dominerer stort blant sosiale medier når det gjelder nyhetsformidling. Foto: Lars Os / NRK

– Vi ser også at et sterkt økende antall amerikanere fikk politiske nyheter på Facebook direkte fra politikere og valgkampanjene deres, sier Michell

Åpenhet

Ethan Porter tror Facebook er blitt tatt litt på senga av sin nyvunne politiske makt.

– Dette er et selskap som ble startet av idealitiske universitetsstudenter. At de skulle få stor innflytelse over politiske valg verden over, tror jeg var noe de aldri hadde tenkt på.

– Nå er tiden kommet til å forholde seg til en ny virkelighet, og Facebooks ansvar i første omgang er å la det framgå åpent hvilke politiske aktører som kjøper annonseplass hos dem.