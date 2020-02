– Vi fjerner rundt 1 million falske kontoer hver eneste dag, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Han deltar på den store sikkerhetskonferansen i München, hvor ledende politikere, diplomater og andre sikkerhetseksperter hvert år samles.

Sjefen for en av internetts mektigste aktører tar nå til orde for at det å publisere skadelig innhold på nett, bør kunne straffes. Og han etterlyser flere regler.

– Jeg mener det bør være et regelverk som klart regulerer hvordan skadelig innhold skal håndteres.

– Selv om jeg ikke vil være enig i ethvert forslag på kort sikt, mener jeg det vil gagne alle på lang sikt. Og i mangel på slike felles verdensomspennende regler, vil vi fortsette å gjøre vårt beste, sier Mark Zuckerberg.

Vil ha andre regler enn mediene

Facebook-sjefen mener fortsatt at Facebook ikke kan sammenlignes med et medieselskap når det gjelder publisering av innhold og ansvaret for hva som kommer «på trykk» i offentligheten.

Men han mener det heller ikke er riktig å plassere nettstedet i samme kategori som teleselskaper og dataleverandører.

Han sier selskap som Facebook må få et rammeverk de kan forholde seg til når det gjelder å regulere innhold, spesielt innhold som er ment for å ødelegge, krenke eller spre falsk informasjon.

– Spørsmålet er bare hvilke rammeverk man skal bruke for dette. I dag finnes det to ulike type regleverk: Du har ett for aviser og eksisterende media som er ansvarlig for alt de publiserer, og så har du ett for teleselskaper, hvor «informasjonen som flyter gjennom».

– Ingen vil holde et teleselskap ansvarlig hvis noen sier noe skadelig på en telefonlinje, fortsatte Zuckerberg.

Han mener Facebook og andre sosiale mediaselskaper trenger regler som er et sted midt i mellom; ikke så strenge reguleringer som vanlig media har og ikke så tekniske som teleselskapene opererer med.

Oppdaget ting for sent

Zuckerberg mener det er avgjørende for demokratiet at folk kan stole på innhold som publiseres på nett.

Facebook har i etterkant av det omstridte presidentvalget i USA i 2016 måtte tåle mye kritikk for at selskapet ikke oppdaget at falske kontoer spredde negativ informasjon om daværende presidentkandidat Hillary Clinton og tilsvarende positiv rettet informasjon om motkandidaten, Donald Trump.

Flere av kontoene var opprettet av russiske personer og russiske selskap, har amerikansk etterforskning senere avslørt.

Zuckerberg innrømmer at de for sent oppdaget den russiske valgmanipuleringen. Han sier selskapet i dag er langt bedre rustet til å takle en tilsvarende påvirkningskampanje enn de var for fire år siden.

– Vi har nå utviklet en rekke teknikker for å forhindre slik. Jeg er stolt over hvor langt vi har kommet når det gjelder å valgsikkerhet, sier Zuckerberg.

Statsminister Erna Solberg deltok under en av de mange sesjonene under sikkerhetskonferansen i München. Foto: Jens Meyer / Jens Meyer

Ny holdning fra Facebook

Statsminister Erna Solberg deltar også på sikkerhetskonferansen. Hun er i likhet med mange andre bekymret for hvordan valg kan påvirkes og manipuleres gjennom desinformasjonskampanjer og falske nyheter på nett.

– Det er en utfordring for Facebook at nettstedet er så stort og bredt, og at det er så mye som skjer der. Det er mange ekstreme organisasjoner, polariserende aktiviteter og falske nyheter som kan finne sin plattform gjennom Facebook. Men jeg opplever at Facebook ser dette mer og mer, og skjønner at de har et ansvar, sier den norske statsministeren.