Facebook og Youtube slår ned på vaksinemotstand

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i januar fast at såkalt vaksineskepsis er en av de ti største truslene mot verdenshelsen i 2019.

Spredningen av feilinformasjon og konspirasjonsteorier om vaksiner foregår i stor grad på steder som Facebook og Youtube, som allerede har vært nødt til å gjøre endringer som følge av bølgen av falske nyheter de siste årene.

En representant for Facebook sier nå til CNN at de har innledet et samarbeid med eksperter for å finne ut hvilke endringer som skal gjøres for å håndtere spredningen av feilinformasjon om vaksiner.

Et mulig tiltak er at grupper som fremmer slike påstander ikke skal dukke opp i lista over anbefalte grupper.

Samtidig vil Facebook sørge for at innlegg med slikt innhold får mindre synlighet og havner lenger ned i både søkene og nyhetsstrømmen til brukerne.

Den amerikanske delstaten Washington er midt i et meslingutbrudd, og skal stemme over et lovforslag som vil gjøre enkelte barnevaksiner obligatorisk. Det ble møtt med demonstrasjoner. Foto: Lindsey Wasson / Reuters

Vil fjerne reklame

Facebook vurderer også å endre reglene for reklame for å hindre promotering av vaksinemotstand.

Det har Youtube allerede gjort. De har stanset all reklame på kanaler som fremmer konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner, slik at eierne av kontoene ikke kan tjene penger på videoene sine.

Kanalene er også fjernet fra listene over anbefalt innhold.

Grepet kom etter protester fra flere selskaper som oppdaget at reklamene deres dukket opp i forbindelse med slike videoer, skriver BBC.

Youtube har også planer om å innføre kildelister slik at seerne kan faktasjekke videoene selv.

Myndighetene på Madagaskar har satt i gang massevaksinering for å stanse utbruddet som har tatt livet av 900 mennesker. Foto: Jerome Delay / AP

Global helsetrussel

WHO anslår at vaksiner redder mellom 2 og 3 millioner liv hvert år, og mener ytterligere 1,5 millioner kan reddes hvis den globale vaksinedekningen blir forbedret.

I fjor ble det registrert en økning på 50 prosent i antall meslingtilfeller. 136.000 døde, og WHO tror det reelle smittetallet er i millionklassen.

I Europa døde 72 personer av meslinger i fjor. 82.000 ble smittet. Antall smittetilfeller er det høyeste dette tiåret, tre ganger så høyt som i 2017 og 15 ganger så høyt som i 2016.

Det har også vært flere utbrudd i USA og Venezuela, og på Madagaskar har over 900 mennesker mistet livet som følge av et meslingutbrudd som startet i fjor høst.

Denne uka fikk en fransk familie skylda for å ha gjeninnført meslinger til Costa Rica, som ikke har hatt sykdommen på fem år.

Familiens uvaksinerte femåring skal allerede ha vært smittet da de reiste på ferie, og foreldrene tok ham med til en privat lege da de oppdaget et utslett.

Gutten er nå på isolat sammen med foreldrene sine, og myndighetene i landet har bedt alle som kan ha vært i kontakt med gutten om å oppsøke lege.

Moren skal heller ikke ha vært vaksinert. Foreldrene fortalte at flere barn på guttens skole i Frankrike også er smittet, skriver Costa Rica Star.

Forrige registrerte meslingtilfelle i Costa Rica var for fem år siden, og kom også til landet med en turist. Sist gang en costaricansk statsborger fikk en meslingdiagnose var i 2006.