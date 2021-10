Facebook og søsterplattformene fungerer igjen

Like før midnatt mandag kveld var flere av IT-gigantens tjenester i ferd med å komme opp igjen.

Brukere i Norge merket Facebook-problemene ved 18-tiden. Det tok nærmere seks timer før tjenestene var oppe igjen.

På siden Downdetector, som sporer problemer for ulike nettsider, meldes det om et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook.

Også apper som WhatsApp, Instagram, og Messenger, som alle eies av Facebook og deler mye av den samme infrastrukturen, har hatt problemer.

Ifølge Reuters har brukere over hele verden rammet vært rammet av probelmene. Nyhetsbyrået melder et feilen har ført til en av de lengste nedetidene i selskapets historie.

Den lengste perioden Facebook har vært nede var i 2019. Da førte serverproblemer til at nettplattformen var nede i nesten ett døgn. Den gang ble også Instagram rammet, men ikke like lenge, ifølge CNET.

– Skyldes feil i oppdatering

Tidligere mandag måtte Facebook bruke mikrobloggtjenesten Twitter for å formidle at det jobbes med å finne en løsning.

– Vi er klar over at noen har problemer med å få tilgang til våre apper og produkter. Vi jobber med å få ting tilbake til det normale så fort som mulig, og vi beklager ulempene dette medfører, heter det i uttalelsen.

Reuters skriver at nettstedet er utilgjengelig på grunn av DNS-problemer (Domain Name System), som ruter brukere til rett nettstedet. Ifølge nyhetsbyrået er det Facebook selv som kontrollerer disse innstillingene.

Ifølge Fredrik Blix, doktor i cybersikkerhet ved Stockholms universitet, er en oppdateringsfeil årsaken til problemene.

– I korthet skyldes dette at det skulle gjøres en oppdatering i en konfiguarasjonsfil på nettverket. Dette er en som påvirker hvordan trafikk ledes på Facebooks nettverk. Denne oppdateringen førte til at alle veier som går via en Border Gateway Protocol ved en feil har blitt fjernet, sier Blix til Sveriges Radio.

Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, sier til VG at en DNS-feil vil kunne ta flere timer å rette, litt avhengig av hva feilen faktisk er.

Facebook-aksjen faller kraftig

Feilen skjer dagen etter at Frances Haugen sto frem som kilden til en rekke lekkede dokumenter. Med bakgrunn i dokumentene har avisa The Wall Street Journal den siste satt søkelys på hittil ukjente sider ved selskapets virksomhet.

Facebook-aksjen falt kraftig på New York-børsen mandag, noe analytikere ser i sammenheng med varslingen. På det meste var aksjen ned 6 prosent, noe som ville vært den verste børsdagen for aksjen på nær ett år. Rett før stengetiden hentet aksjen seg litt opp igjen, og endte ned 4,9 prosent.

Også Instagram bekrefter på Twitter at flere brukere har problemer med deres tjenester.

– Instagram og venner har det litt vanskelig akkurat nå, og du kan oppleve problemer med å bruke dem. Bær over med oss, vi er på saken!, sier selskapet i en melding.