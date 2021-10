Varsler står fram: Mener Facebook «river våre samfunn i stykker»

Den siste tiden har amerikanske medier spekulert om hvem som lekket en rekke interne dokumenter om Facebook til kongressmedlemmer og avisa The Wall Street Journal.

Lekkasjene som har fått mest oppmerksomhet i USA handler om Facebooks søsterselskap Instagram.

Dokumentene viser at Facebook var klar over at 32 prosent av tenåringsjenter oppga å ha fått forsterket kroppskomplekser, på grunn av bildedelingstjenesten.

The Wall Street Journal har også brukt de lekkede dokumentene som grunnlag for flere avsløringer. En av dem handler om hvordan menneskesmuglere og narkotikakarteller bruker Facebooks tjenester åpent i sin virksomhet

– Velger profitt fremfor trygghet

Søndag sto IT-spesialisten Frances Haugen frem som kilden til de lekkede dokumentene. I CBS-programmet 60 minutes sier Haugen at måten Facebook opererer på er «mye verre enn noe hun har sett før».

37-åringen jobbet i Facebook til april i år. Hun tidligere jobbet i Google og Pinterest.

– Stadig vekk viser Facebook at de velger profitt framfor trygghet. De subsidierer og betaler for sin profitt med vår trygghet, sier Haugen.

Hun tar nå til orde for at Facebook må reguleres strengere, skriver BBC.

– Den versjonen av Facebook som eksisterer i dag, river våre samfunn i stykker og bidrar til etnisk vold over hele verden.

Mark Zuckerberg er konsernsjef i Facebook Inc. Selskapet har de siste årene kjøpt opp Instagram og WhatsApp. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

– Lettere å utløse hat

I 60 Minutes forklarer Haugen hvordan Facebook justerer sine algoritmer for å utløse reaksjoner. Hun sier at deres egen forskning viser at det er lettere å utløse hat enn andre følelser.

– De forstår at om de endrer algoritmene i tryggere retning, vil folk bruke mindre tid på nettstedet og klikke mindre på reklamene, slik at de tjener mindre penger, sa hun.

Haugen snakker nå også ut i et intervju med The Wall Street Journal. Der sier hun at hun kopierte en rekke interne notater og dokumenter, før hun sluttet i Facebook i april.

Haugen bedyrer at hennes mål med avsløringene er å «fikse selskapet, ikke skade det».

Til Wall Street Journal også Haugen at hun etterlot seg en beskjed på selskapets interne nettverk dagen hun dro.

Beskjeden var «Jeg elsker Facebook. Jeg vil redde det».

– Hvis folk bare hater Facebook mer på grunn av det jeg har gjort, så har jeg feilet, sier 37-åringen, som sier hun tror på «sannhet og forsoning», sier Haugen til The Wall Street Journal.

Hovedkvarteret til Facebook ligger i Menlo Park i California. Foto: Noah Berger / Reuters

Facebook-aksjen faller kraftig

For å komme dit er det viktig å dokumentere hva som er problemet, mener hun. Haugen er overbevist om at offentligheten og politikere har godt av å vite hva som skjer på innsiden av et av verdens største selskaper.

Avsløringene i The Wall Street Journal har ført til en omfattende debatt om hvordan Facebook vekter etikk og profitt.

Avisa har publisert flere artikler delvis basert på de lekkede dokumentene. Informasjonen har blitt sammenholdt med intervjuer med nåværende og tidligere ansatte.

Måten Instagram påvirker unge jenter på ble omtalt som «en bombe» av politikere da den ble behandlet i Senatet forrige uke, skriver avisa. Mange har reagert på at selskapet ikke delte sine undersøkelser med offentligheten. Haugen skal også vitne om avsløringene i en senatshøring tirsdag.

Facebook-aksjen falt kraftig på New York-børsen mandag, noe analytikere ser i sammenheng med varslingen. På det meste var aksjen ned 6 prosent, noe som vil innebære den verste børsdagen for aksjen på nær ett år.

Mandag kveld meldes det også at Facebook og flere søsterselskaper er nede over store deler av verden.

I oktober 2018 meldte Facebook at de hadde opprettet et «War Room» i hovedkvarteret i Menlo Park i California. Hensikten var å bekjempe feilinformasjon og falske nyheter i forbindelse med presidentvalget. Foto: Noah Berger / AFP

– Svik mot demokratiet

I intervjuet med 60 Minutes snakker Haugen også om stormingen av Kongressen i etterkant av presidentvalget. Hun hevder måten Facebook opererte på bidro til å nøre opp under den voldelige stemningen i forkant.

Haugen hevder også at Facebook under presidentvalget innså hvilken fare algoritmene utgjør, og derfor innførte sikkerhetssystemer. Men så snart valget var over, slo de av systemet, sier Haugen til 60 Minutes.

– De prioriterer vekst over trygghet. For meg virker det som et svik mot demokratiet, sier hun.

Fem mennesker døde, en av dem en politimann, da Trump-vennlige demonstranter stormet den amerikanske kongressbygningen 6. januar i år. Du trenger javascript for å se video. Fem mennesker døde, en av dem en politimann, da Trump-vennlige demonstranter stormet den amerikanske kongressbygningen 6. januar i år.

Avviser alle påstander

Facebook avviser påstanden om at sikkerhetssystemer har blitt skrudd av.

Selskapets strategidirektør, Lena Pietsch, sier også det er feil at man ikke har lyttet til tilbakemeldinger om mangelfulle sikkerhetssystemer. Hun viser til at selskapet har 40.000 mennesker som jobber med sikkerhet, og at man har brukt 13 milliarder dollar på dette siden 2016.

Visepresident i Facebook, Nick Clegg, kaller anklagene villedende og avviser at Facebooks egen forskning advarte mot at Instagram er skadelig for unge jenter. Clegg mener også det er latterlig å trekke en direkte tråd mellom Facebook og stormingen av Kongressen 6. januar.

Forrige uke vitnet også en av Facebooks direktører i en høring Senatet. Selskapet mener lekkasjene den siste tiden ikke har satt nok fokus på den positive påvirkningen Facebook har på unge mennesker.