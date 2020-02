Evo Morales vert nekta å stille til val

Tenestemenn i valkommisjonen sa på ein pressekonferanse torsdag at Morales «ikkje fyller vilkåra» for å stille til val.

Morales kallar avgjerda eit slag mot demokratiet. På Twitter seier han at medlemmene av valkommisjonen veit godt at han fyller vilkåra. Han skuldar dei for å prøve å stengje ute partiet hans, MAS, frå valet.

Morales vart pressa av dei militære til å gå av som president i fjor etter store demonstrasjonar som følgje av skuldingar om valfusk ved presidentvalet han hevda å ha vunne.

Han gjekk deretter i eksil og bor no i Argentina.

Sjølv om Morales ikkje stiller opp i presidentvalet som vert halde i mai, leier han valkampen til MAS. I januar kunngjorde han at Luis Arce er kandidaten til MAS, og at David Choquehuanca er visepresidentkandidat.

