Europeisk hodepine etter Trumps siste Iran-advarsel

– Tyskland vil nå høre med sine europeiske partnere om en felles vei videre. Men den tyske regjeringen vil fortsette å arbeide for en full implementering av atomavtalen, heter det i en uttalelse fra det tyske utenriksdepartementet.

Uttalelsen kommer etter at den amerikanske presidenten fredag bad USAs europeiske allierte om å fikse «katastrofale feil» i avtalen verdenssamfunnet har inngått med Iran.

– Selv om jeg er sterkt tilbøyelig, har jeg ennå ikke trukket USA fra atomavtalen med Iran. I stedet har jeg skissert to mulige veier videre. Enten blir avtalens katastrofale feil fikset, eller så trekker USA seg, het det i en uttalelse fra presidenten.

Trump understreket også at «dette er siste sjanse», og det er satt en tidsfrist på 120 dager.

Atomavtalen som tok 13 år Ekspandér faktaboks Det var i 2015 at Iran gikk med på atomavtalen om å trappe ned sitt atomprogram, mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) som atomavtalen offisielt heter, er undertegnet av Iran og FNs faste medlemmer i sikkerhetsrådet Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia, USA og Tyskland samt EU.

Avtalen kom som følge av nitidig diplomatisk arbeid gjennom 13 år.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA fikk oppgaven med å overvåke avtalen og deres konklusjon er at iranerne overholder sine forpliktelser. Siste inspeksjon var i november.

Ifølge IAEA har Iran redusert lagrene av lavanriket uran og tungtvann til det avtalte, og landet har heller ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. Arbeidet med Arak-reaktoren har heller ikke startet opp igjen.

USAs president Donald Trump etter sin pressekonferanse om hans siste avgjørelse om atomavtalen. Foto: Susan Walsh / AP

Avviser reforhandling

Trumps ønske om reforhandling avvises av de andre avtalepartnerne, inkludert Iran.

I en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet heter det at «avtalen ikke kan reforhandles, verken nå eller senere». Iranerne avviser også å forhandle om et tillegg til avtalen.

Amerikanske politikere – inkludert presidenten – har ønsket å koble andre saker som de anser som kritikkverdig til atomavtalen, blant annet et program for utvikling av langdistanseraketter. USA ønsker også å få strøket en klausul i atomavtalen som åpner for at Iran gradvis kan gjenoppta en viss «avansert atomaktivitet», så lenge aktiviteten ikke dreier seg om atomvåpenutvikling.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sier Trumps angrep på atomavtalen er en «desperat innsats» for ødelegge avtalen.

– Trumps politikk og dagens kunngjøring utgjør desperate forsøk på å ødelegge en solid, multilateral avtale, skrev Zarif på Twitter etter Trumps uttalelse.

– Avtalen kan ikke reforhandles. I stedet for å gjenta slitt retorikk, må USA sørge for å overholde avtalen fullt ut, slik Iran gjør, skrev utenriksministeren.

Liten lysten gjeng

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Ryabkov betegnet lørdag morgen Donald Trumps utsagn om atomavtalen som «ekstremt negativt».

Heller ikke EU, Frankrike, Tyskland eller Storbritannia er særlig lystne på å gå inn igjen atomkomplekset. Arbeidet med dagens avtale tok 13 år, og ingen på europeisk side antar at en reforhandling eller tilleggsforhandling vil bli enkel med motstridende iranere.

Dagen før Trumps avgjørelse, var det et møte mellom den europeiske kvartettens utenriksministre og den iranske utenriksministeren i Brussel.

Fra det britiske utenriksdepartementet heter det at «avtalen gjør verden tryggere» og at de står fast ved den. Det samme erklærte EUs utenrikssjef.

USA ønsker et amerikansk-europeisk særtillegg til avtalen, som går på de internasjonale sanksjonene. De europeiske landene har kommet lenger i opphevelse av sanksjonene enn USA, hvor Kongressen er svært splittet i synet på Iran.

USA ønsker at både lettelsene i sanksjonene – og en mulig rask gjeninnføring av dem – skal være knyttet til flere forhold enn bare atomspørsmål, blant annet det nevnte rakettprogrammet.

Ifølge diplomatiske kilder har samtaler om det ønskede avtaletillegget vært holdt mellom USA og Europa, hvor de europeiske forhandlerne forsøker å komme seg rundt ønsket samtidig som de prøver å bevare en felles internasjonal legitimitet rundt avtalen.

For et slikt særtillegg vil bli betraktet som et avtalebrudd av iranerne. Avtalen er også omstridt innad i Iran, og det er krefter også der som ønsker å oppheve den.