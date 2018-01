Iran om USAs FN-møte: – En utenrikspolitisk fadese

Det har vært langt fra en vennlig stemning mellom stormaktene etter et hastemøte i FN i går kveld.

Det var USA som kalte inn til møtet, etter at volden i Iran har økt kraftig de siste dagene.

Titusenvis av demonstranter har demonstrert i gatene i hele Iran siden protestene startet i slutten av desember.

Rundt 20 mennesker har mistet livet i opptøyene.

USA rettet en advarende pekefinger mot Iran under hastemøtet:

– Det iranske regimet har nå fått en advarsel: Verden kommer til å følge med på hva dere gjør, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Hun sa at også at verdenssamfunnet må gjøre mer for å hindre at regimet i Iran knebler demonstranter.

Landene ble ikke enige om å vedta noen resolusjon på møtet.

MØTTES I SIKKERHETSRÅDET: Stormaktene var samlet i FN-bygningen i New York fredag kveld for å diskutere protestbølgen i Iran. Foto: Drew Angerer / AFP

Russland kritisk

Russland mener imidlertid USAs agenda ikke handler om det iranske folkets ve og vel. Landets FN-ambassadør sier tvert imot det hele handler om å svekke atomavtalen med Iran:

– Den egentlige grunnen til å be om møtet er ikke å beskytte menneskerettigheter eller å fremme interessene til det iranske folk. I stedet er det et tilslørt forsøk på å svekke atomavtalen med Iran, sa Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia, melder Reuters.

Nebenzia hevdet også at dersom man skulle følge USAs logikk bak innkallingen til møtet i sikkerhetsrådet, burde man man også hatt møter etter demonstrasjonene i Ferguson i 2014, og etter politiets håndtering av Occupy Wall Street-protestene i 2011.

Iran er heller ikke fornøyd med USAs initiativ. Landet anklager USA for å forsøke å blande seg inn i iransk innenrikspolitikk.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif hevder USA forsøkte å «kuppe sikkerhetsrådets mandat» og kaller hele seansen «en utenrikspolitisk fadese».

Fakta om protestene i Iran Ekspandér faktaboks Flere tusen mennesker har demonstrert mot regjeringen i en rekke byer i Iran siden 28. desember. Onsdag gikk regimetilhengerne ut med sin støtte til regimet. Ifølge statlige medier er minst 20 mennesker drept, ni av dem natt til tirsdag, mens totalt 450 mennesker er pågrepet. Reiserestriksjoner og begrensninger på sosiale medier har gjort det vanskelig for uavhengige journalister å dekke uroen.

Demonstrasjonene startet i Irans nest største by, konservative Mashhad nordøst i landet. Analytikere mener at den moderate presidenten Hassan Rouhanis motstandere sto bak.

Protestene spredte seg raskt til øvrige deler av Iran, et land med 80 millioner innbyggere.

Demonstrantene protesterte i utgangspunktet mot dårlige økonomiske kår, kraftig prisstigning og høy arbeidsledighet. Noen demonstranter har kritisert Irans militære støtte til regimet i Syria, mens andre har hyllet den avdøde sjahen som ble styrtet i revolusjonen i 1979.

Kritiske slagord har vært rettet mot både Rouhani og Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Rouhani har sagt at demonstrasjoner er tillatt, men lover å slå ned på dem som bryter loven.

Protestbølgen har ingen sentrale ledere, i kontrast til Den grønne bevegelsen i 2009, da myndighetene slo brutalt ned på masseprotestene mot gjenvalget av president Mahmoud Ahmadinejad.

Myndighetene har midlertidig stengt tilgangen til de populære appene Telegram og Instagram. Facebook og Twitter er fra før forbudt.

Regimet i Teheran har beskyldt utenlandske krefter for å stå bak opprøret.

USAs president Donald Trump har åpent støttet protestene og kalt regimet både brutalt og korrupt.

Onsdag gikk regimetilhengerne ut i gatene for å gi sin støtte til myndighetene og for å protestere mot de siste dagenes voldsbølge. Kilder: AP, AFP

Søreide om Iran: – Bekymret

– Vi ser med bekymring på den volden som har vært, og vi støtter selvfølgelig opp om frie menneskers rett til å samle seg og protestere, sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Samtidig viser hun til at det pågår en debatt om hvordan vestlige land bør forholde seg.

– Diskusjonen går på om det at vestlige land engasjerer seg sterkt på demonstrantenes side har effekt, eventuelt motsatt effekt. Om det gjør situasjonen bedre eller verre for demonstrantene, sier Søreide.

BEKYMRET: Ine Eriksen Søreide sier norske myndigheter ser med bekymring på volden under protestbølgen i Iran. Foto: Anders Tvegård / NRK

Skuffet over økonomien

Protestbølgen i Iran startet i slutten av desember.

Ifølge statlig iransk tv skal væpnede demonstranter ha prøvd å ta over politistasjoner og militærbaser.

Folk i Iran har håpt på en bedre økonomi i landet etter atomtavtalen som ble inngått med blant annet USA, EU, Russland og Kina.

Det er imidlertid fortsatt høy arbeidsløshet i landet, samtidig som prisene stiger.