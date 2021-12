Europa forbereder seg på nok en virus-jul

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag løp tusener gjennom Madrids gater i nissedrakt for å samle inn penger til kanariøya La Palma. Øya har i høst blitt rammet av et vulkanutbrudd.

De rødkledde løp tett i tett gjennom den spanske hovedstaden. Mange beholdt munnbindene på.

– Vi gjør det vi kan med munnbindet. Når vi løper tar vi dem noen ganger av, for hvis ikke blir du kvelt. Men vi må prøve å være forsiktige, spesielt så tett opp mot jul, sier deltakeren Teresa til Reuters.

Det kan være lurt. Økende smitte i flere land, ikke minst av den nye varianten omikron, gjør at flere land nå planlegger å stramme enda mer til.

Londons ordfører: – Uunngåelig

Søndag var det offisielle tallet på omikronsmittede i Storbritannia over 37.000 tilfeller. Mer enn 12.000 nye omikrontilfeller er bekreftet det siste døgnet.

Men britiske forskere tror tallene for koronasmitte i landet er høyere enn det statistikken viser. Årsaken er at sykehusenes rapportering er forsinket, og at omikronvarianten av viruset er mer smittsomt.

En ekspertgruppe som gir råd til regjeringen mener at hundretusener av briter smittes med omikronvarianten hver dag, melder Reuters. Uten nye tiltak fryktes 3.000 til 10.000 nye sykehusinnleggelser per dag.

Myndighetene sier de nå vurderer å innføre nye restriksjoner.

– Nye tiltak og begrensninger er uunngåelig, sier Londons ordfører Sadiq Khan.

Stanser britiske turister

Tyskland innfører restriksjoner for reisende fra Storbritannia. Bare tyske borgere eller personer bosatt i Tyskland har lov til å reise inn i landet. Fra mandag av blir det innført to ukers karantene for folk som kommer fra Storbritannia, også hvis man er vaksinert.

En julepyntet vakt ved koronatesting i tyske Köln. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Søndag sier en tysk ekspertgruppe at det trengs ytterligere tiltak umiddelbart for å bekjempe bølgen av omikrontilfeller, melder AFP.

Tysklands helseminister Karl Lauterbach avviser at det kan bli en ny nedstengning av landet før jul. I et intervju med ARD sier han imidlertid at det bør bli påbudt å vaksinere seg mot korona.

– Jeg tror vi kan slå ned dette hvis vi stenger hullene i vaksineringen med pålagte vaksiner, sa han.

Frankrike har også innført et forbud mot innreise fra Storbritannia. Og nyttårsfeiringen i Paris er avlyst.

Folketomt på Champs Elysée nyttårsaften i fjor. Slik blir det nok i år også. Foto: STEFANO RELLANDINI / AFP

I Nederland er smittetrykket så høyt at regjeringen har innført en ny nedstengning som gjelder fram til 14. januar. Myndighetene oppfordrer folk til å ha maks to gjester i hjemmet.

– En helvetes krisesituasjon

Å komme seg hjem til jul kan bli et problem for folk i Danmark. Hvis man har vært smittet av korona, men er frisk igjen, er koronapasset likevel ugyldig i 14 dager. I slike tilfeller slipper man ikke om bord i buss eller tog.

For 23 år gamle Mathilde Krogh Kristensen, som hverken har bil eller førerkort, betyr det at hun kanskje må feire jul alene i København.

– Nå prøver jeg å få haik med noen som skal kjøre til Jylland, sier hun til Danmarks Radio.

Danske eksperter advarer om at det tar tid å få viruset ut av kroppen.

– Vi er i en helvetes krisesituasjon, sier Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet til DR.

Både kinoer, museer og fornøyelsesparker må holde stengt fra i dag. Barer, restauranter og kafeer må holde stengt mellom klokka 23 og 5, og det er skjenkeforbud fra klokka 22.

Kan bli strengere i Italia og Spania

Regjeringen i Italia vurderer å utvide kravet om vaksine for folk som er i kontakt med andre gjennom jobben. La Stampa skriver at de nye tiltakene kan bli lagt frem den 23. desember. Avisen skriver også at det kan bli pålagt å gå med munnbind, også når man er ute, i Lazioregionen.

Også i Spania følges utviklingen med argusøyne. Statsminister Pedro Sánchez har innkalt til en konferanse med landets regionale presidenter på onsdag. Da vil han gjennomgå mulige nye tiltak for å bremse den økte smitten.

Portugal har begynte vaksinering av barn som er fra 5 til 11 år gamle. Foto: PEDRO NUNES / Reuters