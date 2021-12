Frankrike avlyser nyttårsfeiringene allerede nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Jean Castex ble fredag kveld landets fremste festbrems. Da kunngjorde han at alle store offentlige fester forbys den 31. desember.

Det inkluderer også oppskyting av fyrverkeri som fører til ansamlinger, rapporterer nyhetsbyrået Reuters.

Det betyr at store deler av nyttårsfeiring blir avlyst – for andre året på rad.

I fjor var det også innført portforbud fra klokken 20.00 til 6.00 i store deler av Frankrike.

Private nyttårsfester kommer til å være lov, men statsministeren anbefaler at alle som samles tar en hurtigtest før de kommer til festen.

Målet er i år som i fjor å bremse koronasmitten.

Nå er det omikron-varianten som skal stanses. Men selv med strenge tiltak regner franske myndigheter med at omikron tar over som den førende virusvarianten i løpet av par-tre uker.

Bildene viser nyttårsfeiringen ved Triumfbuen i Paris i det 2019 blir til 2020 (øverst) og samme sted ett år senere, når 2020 går over i 2021. Foto: STEFANO RELLANDINI] [MARTIN BUREAU / AFP

Setter inn hæren

Statsminister Castex opplyste også på pressekonferansen fredag kveld at den franske hæren vil bli satt inn for å få fortgang i vaksineringen.

Planen er at alle vaksinerte skal bli tilbudt en tredje vaksinedose fra januar. Tidsrommet mellom andre og tredje dose reduseres fra fem til fire måneder.

Frankrikes statsminister Jean Castex hadde munnbindet på plass under pressekonferansen. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Myndighetene håper dette vil minske antallet koronasmittede som blir alvorlige syke og trenger sykehusbehandling.

I går varslet Frankrike at de innfører et generelt innreiseforbud for alle som kommer fra Storbritannia grunnet den raske smitteøkningen av omikron-varianten der. Alle som bor på de britiske øyer må ha «overbevisende grunner» til å komme inn i landet.

Innreiseforbudet trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag. Det har ført til lange køer på britisk side av kanalen, med franskmenn som forsøker å komme seg over før klokken er 00.01.

Det gjelder både ved kanaltunnelen og ved ferjeleiene. I Dover er køen inn til grensekontrollen på mellom to og tre timer.

Togselskapet Eurostar har bedt alle reisende bli hjemme, så frem man ikke allerede har bestilt billett.

Franske skisteder på sin side fortviler. Enkelte steder, som Val-d’Isère, har normalt et belegg på opp mot 40 prosent av briter i jule- og nyttårsferien.

Kø av biler som skal passere grensekontrollen ved havnen i Dover, Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Tyskland forbyr fyrverkeri

Også i Tyskland blir det nyttårsfeiring uten fyrverkeri.

Pandemi og fyrverkeri hører ikke sammen, ifølge myndighetene. For andre år på rad blir det forbudt å selge fyrverkeri frem mot nyttårsaften.

Landet er midt inne i sin fjerde smittebølge, og landets nye helseminister har varslet at en femte bølge er på vei, og at den ligger an til å bli langt kraftigere enn de fire foregående.

Frankrike, Danmark, Norge, Andorra og Libanon defineres nå som høyrisikosoner og uvaksinerte personer som kommer fra disse landene må i minst fem dagers karantene ved innreise.

Irland stenger pubene tidlig

Også irene må forberede seg på en mindre feststemt jul. Fra søndag 19. september og seks uker framover må restauranter og barer stenge dørene klokka 20. Også det et forsøk på å bremse spredningen av omikron-viruset.

Kapasiteten på innendørs og utendørs-arrangementer må halveres.

– Jeg skjønner at dette er svært skuffende for mange, sa statsminister Micheál Martin da han la frem tiltakslisten fredag kveld.

– Men vi behøver en rask og sterk reduksjon av kontakt mellom folk. Over hele Europa er det nå et stort behov for det samme, sa Martin.

Irland har en av verdens høyeste vaksinerater. Men også der sprer omikronvarianten seg i full fart.

– Vi vil trolig se et spredningsnivå vi aldri har sett maken til under pandemien, sa statsministeren.

Også der innføres det krav om koronatest ved innreise. Hvordan type test den enkelte må ta, hurtigtest eller PCR-test, vil avhenge av vaksinestatus.

