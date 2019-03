EU forbyr engangsplast

Fra og med 2021 blir engangsprodukter i plast forbudt vare i EU-området.

Etter flere måneders forhandlinger mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs medlemsland ble det i desember i fjor endelig enighet om detaljene i forbudet.

Onsdag ble loven godkjent av EU-parlamentet, melder SVT.

Forbudet kommer til å gjelde:

Engangsbestikk

Engangstallerkener

Sugerør og rørepinner

Bomullspinner i plast

Ballongpinner i plast

Plast som brytes ned gjennom oksidasjon, hurtigmatemballasje og isoporkopper

En drage som spyr plast ble satt opp utenfor EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel i fjor. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

– Sparer milliarder

Ifølge EU-parlamentet vil loven føre til at man sparer inn 22 milliarder euro i kostnader knyttet til plastforurensing frem mot 2030.

– Europa har nå en lovgivningsmodell som skal forsvares og fremmes på et internasjonalt nivå, ettersom plastforurensing i havet er en global utfordring. Dette er av stor betydning for planeten, sier den belgiske politikeren Frédérique Ries.

Plastesker, bestikk og glass på en restaurant i Paris. Foto: Bertrand Combaldieu / AP

Loven ble godkjent med 560 mot 35 stemmer. 28 avsto fra å stemme.

Det anslås at over 80 prosent av søppelet i havet er plast. Sammen med fiskeutstyr utgjør produktene som nå forbys rundt 70 prosent av alt avfall i havet, skriver EU-parlamentet.

NRK rekrutterer for tida deltakere til Hele Norge snakker. Svar på spørsmålet under for å starte påmeldingen.

Gjenvinningskrav og advarsler

Medlemslandene forplikter seg samtidig til å samle inn 90 prosent av alle plastflasker innen 2029.

Plastflaskene skal også inneholde minst 25 prosent gjenvinnbart materiale innen 2025, og 30 prosent innen 2030.

Loven legger også større ansvar på produsentene av tobakk og fiskeutstyr. Målet er at produsentene i større grad skal få regningen for eventuell opprydning i havet.

Sigaretter med plastfiltre, plastglass og våtservietter skal merkes med advarsler om hvordan miljøet påvirkes dersom produktene kastes i naturen.