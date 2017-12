EU åpner korridor for 10.000 flyktninger fra Libya

Den italienske regjeringen bekrefter at det arbeides med å opprette en «humanitær korridor».

Initiativet kommer som en del av EU-landenes forsøk på å gjøre noe med de forverrede forholdene for flyktninger for i Libya.

Tusenvis av mennesker blir holdt innesperret under det som betegnes som umenneskelige forhold. CNN avslørte i november at flyktninger selges som slaver på et marked utenfor Tripoli i Libya.

– I 2018 vil opp mot 10.000 flyktninger kunne komme til Europa gjennom humanitære korridorer. Det sa den italienske innenriksministeren Marco Minniti i et intervju med avisen La Repubblica søndag.

20 år gamle Mounira fra Somalia ankom Italia med sønnen Mubarak i armene. Bildet er tatt inne i bussen som fraktet dem fra flyet til terminalen på militærflyplassen i Roma. Foto: UNHCR/Alessandro Penso

Fem nyfødte

Kunngjøringen om luftbroen kom etter at en gruppe på 162 mennesker fra Eritrea, Etiopia, Somalia og Jemen ble evakuert fredag. De kom med militærfly fra Libya til Roma.

Blant dem var barn, enslige mødre og funksjonshemmede. Dette er grupper som ifølge italienske myndigheter har krav på internasjonal beskyttelse. På denne flyturen var det med fem nyfødte.

Nyskapende luftbro

Det var første gang FN flytter flyktninger og migranter på denne måten.

I Libya anslås det at det er rundt 400.000 flyktninger og migranter. Blant dem er 36.000 barn, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). IOM har som mål å sende 30.000 migranter i Libya tilbake til hjemlandene i 2018. Dette gjøres som ledd i et frivillig program. I år er det sendt tilbake 15.000 fra Libya.

Utreise fra Libya går altså to veier. Noen grupper hentes til Europa, mens andre hjelpes tilbake til hjemlandet eller naboland.

EUs mål er å etablere et asylsystem i afrikanske land. Det skal sørge for at så mange flyktninger som mulig reiser tilbake til hjemlandene frivillig – før de når Europa.

Fangeleirer

Så langt har imidlertid de aller fleste blitt sittende fast i fangeleirer i Libya. Det er leirer som voktes av de samme væpnede militsene som har tjent store penger på menneskesmugling.

Ifølge FNs anslag sitter det nå minst 17.000 mennesker i disse leirene.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, ble 129 flyktninger fløyet fra Libya til Niger lille julaften. De var fra Eritrea, Somalia, Etiopia, Sudan og Sør-Sudan.

Under er en liten video som FNs høykommissær har lagt ut på Twitter om reisen ut av Libya.

Ukjent antall har druknet

Italia er blitt kraftig kritisert for å ha samarbeidet med den libyske kystvakten for å stanse strømmen av asylsøkere til Europa.

Menneskerettsgrupper har advart om at migranter blir torturert og mishandlet av menneskesmuglere som holder dem fanget.

FN har registrert at 3100 mennesker har druknet i Middelhavet så langt i år. Dødstallet er trolig langt høyere ettersom mange båter synker uten at det blir oppdaget. Siden år 2000 regner FN med at over 33.000 mennesker har mistet livet på turen over Middelhavet.

I 2018 avsluttes den norske innsatsen i Middelhavet. Forsyningsskipene «Siem Pilot» og «Olympic Commander», samt redningsskøyta «Peter Henry von Koss» har patruljert Middelhavet siden 2015. I alt har de tatt om bord over 35.000 mennesker.

Dette redningsarbeidet skal ikke fortsette i 2018, har regjeringen bestemt. Det er ikke satt av penger til det i neste års statsbudsjett, bekrefter Kripos. Et forslag om å forlenge innsatsen ble nedstemt i Stortinget like før jul.