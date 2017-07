Etterlater flyktninger i ørken dobbelt så stor som Norge

For noen uker siden ble 75 flyktninger etterlatt i Ténéré-ørkenen av menneskesmuglere. Bare 23 av dem overlevde, ifølge Washington Post. De skal ha vandret over 80 kilometer i den intense heten.

Ørkenen, som ligger i Niger, er to ganger så stor som Norge. Den er en del av den strabasiøse ruten flyktningene fra Vest-Afrika må ta for å komme seg til Middelhavet og videre til Europa.

I slutten av mars møtte NRK menneskesmugleren «Ibrahaim» i ørkenbyen Agadez i Niger. Også kalt Afrikas smuglerhovedstad.

– Det skjer ulykker. Banditter kan ligge i bakhold, men det verste er motorstopp. Da drikker migrantene opp alt vannet i løpet av en halvtime, sa «Ibrahaim» den gangen.

Menneskesmuglerne fyller ofte bilene opp til randen for å tjene mest mulig penger på å frakte flyktninger gjennom ørkenen. Ofte bryter motorene sammen på veien. Foto: Joe Penney / Reuters

Antall migranter halvert

Over 2000 mennesker har så langt i år omkommet på sjøen i forsøket på å komme seg til Europa, ifølge IOM (International Organization for Migration). Totalt 100 000 flyktninger har kommet til Europa gjennom sjøveien. Antallet er halvert sammenlignet med samme dato i fjor. EU får nå kritikk for å samarbeide med Lybia om å redde båtflyktningene, fordi menneskerettighetsorganisasjoner mener de blir utsatt for tortur og seksuelle overgrep.

Hundrevis av flyktninger som prøver å krysse Middelhavet i skjøre gummibåter og redningsvester som ikke flyter, blir reddet opp av redningsorganisasjoner. Foto: Emilio Morenatti / AP

Mer risikable ruter

Frem til i fjor bestakk menneskesmuglere Nigers militæroffiserer for å eskortere konvoiene stappfulle med flyktninger til den lybiske grensen. Men i fjor grep EU inn for å begrense flyktningstrømmen, og Niger innførte en lov for å kriminalisere menneskesmugling. Det ble satt opp egne vakter langs hele ørkengrensen. Dette har ført til at menneskesmuglerne velger ruter som er både lenger og mer risikable.

– Etter at politiet slo til mot smuglerne, har de funnet andre, lengre ruter til Libya. Sjåførene kjenner ikke denne veien like godt og kjører seg ofte bort. Det har ført til at flere migranter dør i ørkenen, forteller journalisten Ibrahim Manzo Diallo på telefon til NRKs journalist i Mogadishu.

Han er bosatt i byen Agadez som grensen til ørkenen.

– Her i Agadez har migrantene hørt om dødsfallene og blitt redde for å legge ut på den farefulle ferden, sier journalisten.

Å velge de hardeste rutene uten militær-eskorte har økt sannsynligheten for at flyktningene blir etterlatt i ørkenen. Bilene går tom for drivstoff, bryter sammen og mennesker faller av.

Ørkenlandskapet er nådeløst for de flyktningene som blir etterlatt av menneskesmuglere. Foto: Francois Mori / AP

- Må åpne lovlige veier

Amnesty International Norge mener at det ikke er noe galt i å kriminalisere menneskesmugling, men at det er andre aspekter som fører til at kyniske kriminelle utnytter migrantene.

– Europeiske land har gjort det umulig å komme til Europa på andre måter. Hvis EU virkelig mener alvor med å kriminalisere menneskesmugling, må de åpne lovlige veier inn til Europa. Hvis ikke vil smuglingen fortsette, fordi det er den eneste muligheten disse menneskene har til å flykte, sier Gerald Folkvord som er politisk rådgiver i Amnesty.

Amnesty International Norge mener at EUs flyktningpolitikk er grunnen til at flyktninger blir utnyttet av kyniske kriminelle. Foto: Amnesty International Norge

Han synes det er umenneskelig å la migrantene flyktes gjennom Libya, hvor de blir utnyttet til det groveste.

Vil bevisstgjøre migrantene

IOM har startet et undervisningsprogram for dem som vurderer å krysse ørkenen. Monica Chiriac, organisasjonens talskvinne i Niger, sier at det er umulig å nekte dem å bruke ørkenen som rute, men at de vil opplyse dem om risikoen.

– De som kommer tilbake sier at de ikke ville dratt om de visste hvordan det var. De er ikke informerte nok om hva de begir seg ut på og vi jobber for å endre det, sier hun ifølge Washington Post.

Ténéré-ørkenen er på størrelse med Texas og det er dermed umulig å anslå hvor mange som har dødd eller blitt etterlatt der. Rundt 50 er så langt bekreftet omkommet, men tallet anslås å være mange ganger høyere.