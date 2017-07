Anklager EU for å lukke øynene for tortur og voldtekt

EU vil samarbeide med Libya for å bremse antall mennesker som krysser Middelhavet, skriver AP. Tanken er at den libyske kystvakten skal trenes og utrustes til å redde dem som prøver å komme seg til Europa i skjøre gummibåter.

Organisasjonen Amnesty International publiserte i dag en rapport der de kaller samarbeidet «En perfekt storm», og hevder menneskene kommer til å stå mellom å dø til sjøs eller å bli fanget i Libya og fratatt sine menneskerettigheter. Kystvakten i Libya er kjent for å drive med smugling og utøve vold. To betjenter i kystvakten var involvert da en lege fra Leger Uten Grenser ble skutt i fjor.

– Situasjonen med den libyske kystvakten er opprørende. De som må returnere til Libya risikerer tortur, voldtekter og annen utenkelig mishandling, sa Iverna McGowan, som leder Amnestys EU-kontor, i et intervju i Brussel.

Den libyske kystvakten henter opp en person som har druknet til sjøs. Foto: Mahmud Turkia / AFP

– Et helvete

Også Redd Barna uttrykker bekymringer overfor samarbeidet med Libya. Ifølge direktør Rob MacGillivray har migranter rapportert om grusomheter som seksuelle overgrep, menneskehandel og elektriske sjokk på sentrene der de plasseres.

– Det å tvinge desperate mennesker tilbake til Libya, som mange beskriver som et helvete, er ingen løsning.

Så langt i år har over 2000 migranter dødd til sjøs i forsøket på å rømme fra krig og søke et bedre liv i Europa. EU har bedt om at flere av medlemslandene skal utvise større vilje for å ta imot dem som krysser Middelhavet. Flere av landene i Sentral- og Øst-Europa har imidlertid vist seg svært lite villige til dette.

