Etter å ha snakket om bleieskift, babymat, kolikk, vekt, motorikk og barnevaksine – tok samtalen på ettårskontrollen en uventet vending for den britiske kvinnen som hadde flyttet til USA.

Barnelegen spurte om Arwa Mahdawi og mannen har våpen hjemme. Det vippet den britisk kvinnen av pinnen.

– Hvorfor spørre om det på en ettårskontroll? tenkte hun litt irritert.

– Fordi dette er USA, skriver hun i et innlegg i The Guardian.

Toåring kan trekke av et våpen

For amerikanere flest er spørsmålet til barnelegen helt naturlig.

Målet med spørsmålet er å minne nybakte foreldre om at små barn er svært nysgjerrige og kan komme til å fikle med pistolen, revolveren eller geværet i den tro at det er en leke.

Selv barn i 2–3 årsalderen er sterke nok til å trekke av et våpen, sier assisterende professor Lois Lee ved Harvard Medical School til CNN.

Helsestasjoner gir råd til barnefamilier om våpen i hjemmet. Bildet viser våpenopplæring av barn i regi av våpenlobbyen NRA. Bildet er tatt i Texas 5. mai i 2013. Foto: ADREES LATIF / Reuters

Barnelegene og helsestasjonene ønsker å opplyse foreldre om at det derfor er lurt å holde våpenet innelåst i et skap eller en skuff.

Utilsiktet skyting skjer med barn i alle aldre, skriver HealthyChildren.org.

Nettstedet viser til at det er fire ganger større fare for at et barn blir skutt i et hjem der det er lagret et våpen, enn for barn som oppholder seg i et hjem uten våpen.

Råd: Spør om våpen i hjemmet

Det er ikke det eneste området som skiller USA og for eksempel Norge. Nå nærmer det seg skoleferie også i USA, og helsepersonell advarer foreldre som har planer om å sende barna sine på overnatting til en klassekamerat i løpet av ferien.

De ber foreldre tenke på mer enn å sende med tannbørste og informere om barnets allergi.

Helsearbeidere ber foreldre stille et konkret spørsmål.

– Har dere våpen hjemme?

Det skriver Wsaz. Newschannel3.

Denne familien er for å ha våpen i hjemmet. Bildet er fra en demonstrasjon mot strengere våpenlov i USA i Salt Lake City 2. mars, 2013. Foto: GEORGE FREY / AFP

Mange har problemer med å stille dette spørsmålet fordi temaet våpen er politisk betent i det amerikanske samfunnet.

Pakker inn spørsmålet

Amerikanske foreldre får råd om å pakke inn spørsmålet dersom de føler at det er vanskelig å stille det, skriver KidsHealth.org.

Eksempler på en inngang som kan gjøre det lettere er;

«Barnet vårt er over gjennomsnitt nysgjerrig. Er det et våpen eller noe annet jenta vår bør få beskjed om å holde seg unna?»

«Jeg har hørt at noen barn har opplevd vådeskudd i hjem de har besøkt. Barnet vårt er ikke vant til våpen og hvis dere har våpen, er det innelåst?»

Svaret er avslørende

Svaret og kroppsspråket bør avgjøre om du bør sende barnet ditt på overnatting, skriver flere amerikanske nettsteder.

Barn og ungdom får holde gevær og revolvere på en våpenmesse i regi av NRA. I Houston, Texas 4. mai i 2013. Foto: ADREES LATIF / Reuters

Dersom foreldre reagerer med irritasjon eller annen synlig negativitet, kan det være lurt å ikke sende barnet ditt til vennens familie.

Dersom foreldre reagerer med forståelse og en reaksjon som viser at de synes spørsmålet er på sin plass, er det greit.

Stephenie Walker skriver i rocketcitymom.com at en bør falt av skuldrene hennes da moren som fikk spørsmålet, takket henne for å ha spurt.

Barnefamilier med ulåste våpen hjemme

I USA er det vanlig å oppbevare våpen i hjemmet. Det gjelder også for barnefamilier.

Hele 40 prosent av våpen i hjem med barn, er ikke sikret, skriver Rocketcitymom.com.

Det betyr at våpnene ikke er låst inne i et skap eller en skuff, og at våpenet ikke holdes adskilt fra ammunisjon.

Minst en av tre barnefamilier har skytevåpen i hjemmet.

Om lag 10 prosent av alle som blir skutt og drept er barn, skriver nettstedet npr.org.

Mødre med våpen er trygge mødre står det på plakaten. Bildet er fra en demonstrasjon mot strengere våpenlov i USA i Washington D.C. 14. mai i 2000. Foto: MANNY CENETA / AFP

I 2020 ble 45.222 personer skutt og drept i USA.

4357 av disse var barn.

Fra 2019 til 2020 økte tallet på drepte med våpen med 13,5 prosent. Det urovekkende er at 30 prosent flere barn mellom ett og 19 år ble skutt i den samme perioden.

Det melder New England Journal of Medicine.

Mange familier skaffer seg våpen for å beskytte seg mot en inntrenger. Men det er mer sannsynlig at våpenet vil ramme en person i hjemmet, skriver KidsHealth.com.

Debatt om våpen blusset opp

Etter masseskyting på en skole i Texas nylig, er det igjen stor oppmerksomhet om våpen i samfunnet.

Debatten om det er den store tilgangen på våpen som fører til de mange skyteepisodene, har blusset opp igjen.

Hver dag blir 78 barn skadet eller drept på grunn av skyting i USA.

I det amerikanske samfunnet er det flere skytevåpen enn innbyggere.

Og hver uke blir noen utilsiktet skutt av småbarn som fikler med våpen.