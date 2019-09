Et nederlag for «Kong Bibi»

Det var lite veiving med flagg og roping av slagord i konferansesalen i Tel Aviv. Dermot var det mange lange ansikter og skuffede samtaler som preget valgvaken til Netanyahus Likud-parti.

For da valgdagsmålingene kom inn i går kveld, var det nedslående lesing for regjeringspartiet som har dominert Israelsk politikk i lang tid.

For Benjamin Netanyahu personlig var det om mulig enda mer skuffende – og enda mer avgjørende. For Netanyahu har svært mye stått på spill i dette valget.

En svekket statsminister med en politisk karriere som går over tre tiår, er blitt sagt å kjempe for sin politiske overlevelse. Gitt korrupsjonsanklagene mot seg, har han også kjempet for frihet fra straffeforfølgelse. Hvis han ikke får fortsette som statsminister, risikerer han å ende i fengsel.

I morgentimene onsdag er resultatet ennå ikke klart. Men israelere kan ha våknet til en ny æra – en æra der den lengstsittende statsministeren i landets historie, ikke lenger blir sittende.

Netanyahus hovedutfordrer Benny Gantz. Foto: Gali Tibbon / AFP

Lieberman holder kortene

Men heller ikke utfordrer Benny Gantz og hans Blått og Hvitt ligger an til å kunne få flertall med sin sentrums-venstre-koalisjon. For å sikre en levedyktig koalisjon med flertall i Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen, kreves minst 61 av de 120 setene.

Det er ingen åpenbare veier til dette magiske tallet, heller ikke for Gantz. Blått og Hvitt ligger an til 32–34 seter alene, bare én til to seter mer enn Likud, og med eventuelle støttepartier ligger de an til å nå opp til 55–58.

Dermed ligger det an til at én mann vil avgjøre hvilken regjering som dannes. Tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu ligger an til å få mellom åtte og ti seter i Knesset – hvis valgdagsmålinger og uoffisielle resultater stemmer. Likevel blir han beskrevet som valgets egentlig vinner, der han kan vippe både Gantz og Netanyahu over flertallsgrensen.

Avigdor Lieberman kan havne på vippen i Knesset. Foto: Jalaa Marey / AFP

Lieberman har tidligere sittet i Netanyahus regjering, men trakk seg fra koalisjonsforhandlinger etter valget i april, i en konflikt som både er personlig med statsministeren, og politisk over de ultraortodokses innflytelse. I hovedsak handlet det om at sekulære Lieberman insisterte på at ultraortodokse jøder også må tjenestegjøre i militæret. De ultraortodokse partiene i Netanyahus koalisjon insisterte på at en del av fritakene må forbli urørt. Dermed raknet samarbeidet.

Lieberman har gått hardt ut, og det er lite sannsynlig at han vil støtte Netanyahu nå. Men det er heller ikke gitt at han vil støtte Gantz – i hvert fall ikke i den mest åpenbare koalisjonen. Blått og Hvitt ville være avhengig av støtte fra de arabiske partiene i sin sentrums-venstrekoalisjon, og avstanden mellom dem og Lieberman er stor.

En nasjonal samlingsregjering?

Lieberman har gått til valg på å ønske en samlingsregjering mellom Likud og Blått og Hvitt, uten de ultraortodokse partiene.

Alt vi sa før valget, sier vi også etter valget, sa Lieberman til stor applaus i natt.

Vi har bare en mulighet: en bred, liberal, nasjonal regjering dannet med Yisrael Beiteinu, Likud og Blått og Hvitt, fortsatte han.

Men Gantz har utelukket å sitte i regjering med et Netanyahu-ledet Likud-parti. Et mulig scenario som diskuteres blant israelske kommentatorer onsdag morgen, er hvorvidt krefter innad i Likud vil konkludere med at det er best å kvitte seg med sin korrupsjonsanklagede leder, for å kunne delta i regjering. Og at Netanyahu på det viset skvises ut.

En valgplakat fra Likud med Trump og Netanyahu. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

«To Bibi or not to Bibi»

For israelske velgere har valget i stor grad handlet om Netanyahu. Faktisk har hans fremtid dominert så totalt at valget ble beskrevet som en folkeavstemning, for eller mot den sittende statsministeren. En kommentator i den konservative avisen Jerusalem Post spilte på Shakespeares «å være eller ikke være,» da han kalte valget «To Bibi or not to Bibi.»

Netanyahu har sine sterke støttespillere: de som mener han er en sterk leder som får ting gjort, og som har gode internasjonale relasjoner, blant annet til president Donald Trump.

Men han har også sine sterke kritikere, som mener han tar landet i en ikke-demokratisk retning, undergraver statlige institusjoner, at han er korrupt og har sittet altfor lenge, at han har gitt for mye plass til religiøse krefter i regjeringen, og dessuten at han undergraver tostatsløsningen. Gantz og Blått og Hvitts fremste appell blant mange velgere er på mange måter at de ikke er Netanyahu.

Men selv om resultatet ligger an til å være nedslående for Netanyahu, er han en politisk overlever av rang. Mang en kommentator har slått fast at hans tid er over – uten at den har vært det. I israelsk politikk vet man bedre enn å avskrive Netanyahu.

Israels president Reuven Rivlin har sagt at han ikke ønsker et tredje valg. Foto: Menahem Kahana / AFP

Veien videre

Valgresultatet vil bli klarere utover dagen. Men det er ikke nødvendigvis de eksakte prosentandelene som betyr så mye videre. Nå er det forhandlinger som rår.

President Reuven Rivlin vil gi oppdraget med å danne regjering til det partiet som har best mulighet for det. Det er oftest det største partiet, men ikke nødvendigvis. Partiet har da seks uker på seg til å fullføre oppgaven.

Rivlin har sagt han ønsker å unngå et tredje valg. Det samme har Avigdor Lieberman, som jo sitter med mange av kortene.

Men med et så uavklart resultat, ligger det an til å bli tøffe regjeringsforhandlinger i dager, uker eller kanskje til og med måneder fremover.