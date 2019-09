Israels statsminister viser frem områdene han vil annektere

Israel har i mange år bygget jødiske bosettinger på Vestbredden. Nå vil statsminister Benjamin Netanyahu gjøre 30 prosent av området til en del av den israelske staten for godt.

Netanyahu erklærte tirsdag at dersom han får fortsette som statsminister etter valget på tirsdag neste uke, kommer Israel til å annektere Jordan-dalen og den nordre delen av Dødehavet på den okkuperte Vestbredden.

– Jeg venter på å gjøre dette i full koordinering med [Donald] Trump, sa Netanyahu i en tale som ble sendt direkte på israelsk TV.

I juli besøkte den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Bolton (t.v.) og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu en gammel militærpost med utsikt over Jordan-dalen. Foto: Abir Sultan / AFP

Viste frem planene

Nesten 700.000 israelske bosettere har slått seg ned i ulovlige bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Fra før av er områdene hjem for 2,5 millioner palestinere.

Netanyahu har ikke sagt hva som skal skje med palestinerne som bor i områdene han vil annektere, men for første gang har han presentert et kart som viser fram planene.

Får han viljen sin, kommer palestinske befolkningssentre på Vestbredden til å bli liggende som isolerte øyer blant israelske bosettinger. Netanyahu sier han vil forbinde de palestinske befolkningssentrene med nabolandet Jordan.

Kort tid etter at Netanyahu kunngjorde planene sine, måtte han avbryte et valgkampmøte han holdt i byen Ashdod etter at det ble skutt opp to raketter.

Israelske sier at de holder Hamas ansvarlige, og israelske jagerfly bombet tirsdag 15 mål på Gaza. Ingen skal være drept i noen av angrepene, ifølge Reuters.

Israelske myndigheter bygger stadig flere jødiske boliger på okkupert grunn i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Foto: Thomas Coex / AFP

– Visjon om apartheid

Israelske opposisjonspolitikere var raskt ute og retter kraftig kritikk mot at statsministeren legger fram en slik plan under valgkampen.

Det holdes nyvalg i Israel etter at Netanyahu mislyktes med å danne ny regjering etter valget i april.

Ayman Odeh, som leder en fellesliste for arabiske partier, kaller Netanyahus utspill for «ikke bare valgspinn, men også en visjon om apartheid».

Valget neste uke er ventet å bli svært jevnt, og de siste dagene har Netanyahu kommet med flere oppsiktsvekkende utspill for å vinne velgere.

Ber om krisemøte

Den palestinske diplomaten Saeb Erekat er selv fra provinshovedstaden Jericho i Jordan-dalen. Han sier at Netanyahus plan er åpenbart ulovlig.

– Israels makeløse kultur for å unngå straff, hjulpet av internasjonal passivitet, er den eneste forklaringen på Netanyahus frekke bruk av annektering som valgflesk, sier Erekat, som var palestinernes sjefforhandler under Oslo-forhandlingene.

Saudi-Arabia har også kommet med kritikk av planene til Netanyahu, og kaller det en «farlig opptrapping» mot det palestinske folk.

Saudi-Arabia mener en annektering er et klart brudd på FN-pakten og prinsippene i folkeretten, og har tatt initiativ til et krisemøte i Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC).