I en fersk meningsmåling uført for Washington Post og ABC News, sier 58 prosent av de spurte demokratene at de ønsker seg en annen presidentkandidat enn Biden til neste år.

Det sier de til tross for at 78 prosent av demokratene i den samme undersøkelsen mener presidenten gjør en god jobb.

Et ganske stort flertall av demokratene ønsker altså å bytte ut Joe Biden ved valget i 2024.

Likevel er det ventet at USAs president snart vil annonsere offisielt at han ønsker gjenvalg.

I kveld skal han begynne på den prosessen, når han skal skryte av det han har fått til det siste året i sin årlige tale om rikets tilstand, State of the Union.

Bidens skryteliste

Biden har fått til mer enn mange presidenter etter to år:

Arbeidsledigheten er den laveste i USA på 50 år.

Veier, broer og annen nedslitt infrastruktur har fått sin største føderale hjelpepakke på mer enn ett tiår.

Biden-administrasjonen har gjort historiske investeringer i grønn energi.

USA vekket Europa og varslet om invasjonen i Ukraina før den fant sted. Siden har de ledet og styrket den vestlige forsvarsalliansen mot Russland.

Alt dette, og mye mer, kommer Joe Biden til å skryte av i kveld.

I tillegg må han legge fram planen for hvordan han effektivt vil styre landet det neste året med et republikansk flertall i Kongressen.

En av de første utfordringene er å sørge for at Kongressen øker gjeldstaket slik at USA fortsatt kan betale regningene sine.

ZELENSKYJ: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj appellerte direkte til kongresspolitikerne i en tale like før jul. Også i natt vil det handle om Ukraina i talen i denne salen. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Han kommer ikke minst til å tegne seg selv som et tydelig alternativ til Donald Trump.

Men det er slett ikke sikkert at Trump blir presidentkandidat igjen.

Slippe til yngre krefter?

Et ganske stort flertall av demokratene ønsker altså ikke at Joe Biden skal gyve løs på en utmattende valgkamp som 82-åring, og sitte i Det hvite hus til han er 86.

Likevel snakker mange her i Washington om at det ikke blir andre demokratiske kandidater enn Biden til neste år. Bestemmer en sittende president seg for å stille til gjenvalg, er det upassende for andre å utfordre ham.

Biden vant tydelig over Trump i 2020, og noen demokrater er engstelige for en omkamp med en mer uerfaren kandidat.

REPRISE?: Et stort flertall av amerikanerne ønsker seg ikke en ny valgkamp mellom Donald Trump og Joe Biden til neste år. Foto: ALON SKUY / AFP

Andre tenker imidlertid at Michigans guvernør Gretchen Whitmer (51), som vant et brakgjenvalg i fjor høst, eller Bidens egen transportminister Pete Buttigieg (41), kunne ta det demokratiske partiet inn i framtida allerede i 2024.

Angsten for Kamala Harris

Biden har sagt at han har stor tro på skjebnen. Det sier han også når han snakker om valget i 2024.

Om skjebnen, eller helsa, ikke vil at han skal ut i en valgkamp som 82 åring, så gjør han kanskje ikke det. Og skulle helsa svikte underveis, så har han en visepresident som står klar.

Eller gjør hun det?

IKKE POPULÆR: Visepresident Kamala Harris har ikke klart å finne rollen sin som visepresident og er ikke populær. Mange politiske eksperter mener hun ikke vil klare å vinne et presidentvalg dersom hun skulle stille opp. Foto: ELIZABETH FRANTZ / Reuters

Mange i partiet er urolige for Kamala Harris.

Hun har ikke lyktes i sin rolle. Meningsmålinger viser at hun er mer upopulær enn Biden, og enkelte mener hun ikke har det som kreves for å vinne et presidentvalg.

Men velger du den eldste presidenten i amerikansk historie, ja da vil mange velgere se ganske grundig på visepresidentkandidaten.

Kan det tenkes han bytter henne ut?

Har vunnet på krigen

Det kommer selvsagt til å handle mye om krig og fred i Kongressen i kveld.

Da Biden holdt sin årlige tale til en samlet kongress i fjor, var det seks dager siden den russiske invasjonen av Ukraina startet.

– For seks dager siden forsøkte Russlands Vladimir Putin å rokke ved selve fundamentet i den frie verden ... men han feilberegnet stygt. Han trodde han kunne rulle inn i Ukraina og at verden ville la seg skremme, sa Biden, før han skrøt av det tapre ukrainske folket.

Nesten ett år med grufulle krigshandlinger og utallige våpenleveranser senere, er Nato sterkere enn på mange tiår og Sverige og Finland banker på døra.

ROS: Biden har tidligere snakket mye om hvor mye han beundrer motet til Ukrainas president. Her er de to sammen i Det hvite hus i desember i fjor. Foto: Andrew Harnik / AP

Håndteringen av krigen i Ukraina vil kanskje bli Bidens viktigste ettermæle som president. Men krigen er langt fra vunnet. I kveld må presidenten også appellere til sine motstandere, Republikanerne, for å sørge for at milliardene til flere våpen fortsatt blitt bevilget.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er også på plass i Washington når Biden taler. Ikke minst for å snakke med det nye flertallet på Capitol Hill om Nato og våpenstøtte.

Ropte «du lyver!» under talen

Talen om rikets tilstand er et direktesendt stykke politisk teater hvert eneste år. Og kanskje mer enn noen gang i år.

Alle politikerne i Representantenes hus og Senatet flokker seg sammen i kongressalen, i tillegg til høyesterettsdommere, regjeringsmedlemmer og inviterte gjester.

Republikaneren Kevin McCarthy vil sitte like bak Joe Biden med klubba si.

Han ble tross alt valgt til leder i Representantenes hus etter 14 avstemningsrunder i januar, i den siste forestillingen velgerne husker fra denne salen.

BAK BIDEN: Kevin McCarthy er republikanernes leder i Kongressen, og vil sitte like bak Biden under talen om rikets tilstand i år. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hvordan vil han oppføre seg under talen? Og hva vil han gjøre om de mer opprørske stemmene i partigruppa hans begynner å rope upassende ting til Biden?

Det har skjedd før. Da Barack Obama holdt sin første tale om rikets tilstand ropte en republikansk representant «du lyver!» da han snakket om innvandring.

Når Biden er ferdig med å snakke i kveld, er det Donald Trumps tidligere pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders som skal holde Republikanerne TV-sendte motinnlegg. Hun er blitt guvernør i Arkansas siden sist og kan bli en av dem vi får høre mer til i valgkampen til neste år.

Uansett er det duket for en kveld i rødt, hvitt og blått i Kongressen. Og litt gult og lyseblått.