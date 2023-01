Det måtte femten avstemmingar til for at Kevin McCarthy skulle bli vald som kongressleiar, ved 06.30-tida laurdag morgon, norsk tid.

Til slutt fekk han eit fleirtal med 216 stemmer av 428 stemmer. Det var fordi fleire republikanarar til slutt valde å ikkje stemme.

President Joe Biden gratulerer McCarthy med valet i ei utsegn, og legg til at han er førebudd på å jobbe saman med republikanarar når han kan.

Nytt nederlag i natt

I den fjortande avstemminga, natt til laurdag, mangla McCarthy berre ei stemme for å vinne. Også då fekk han 216 stemmer, men det var berre halvparten av totalt 432 stemmer.

McCarthy hadde dermed ikkje fleirtal. Han klarte ikkje å få dei siste opprørarane i sitt eige parti til å stemme på seg i den femtande avstemminga, men han fekk dei til å la vere å stemme.

McCarthy hadde på førehand sagt at han rekna med å bli valt i den fjortande avstemminga.

– Eg har stemmene til å bli vald, sa McCarthy på veg ut av salen etter avstemming tretten.

Om alle hadde stemt hadde McCarthy trengt 218 stemmer for å få fleirtal. I avstemming nummer tretten, fredag kveld, fekk McCarthy 214 stemmer.

Kevin McCarthy (til høyre) hamna i ein heftig krangel med partikollega Matt Gaetz (frå Florida) etter at McCarthy ikkje fekk fleirtal i den 14. avstemminga om kongressleiar. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Etter den fjortande avstemminga var politikarane også usamde om dei skulle ta ein pause fram til måndag. Det blei krangel på golvet.

Fyrst stemte dei fleste republikanarane for pause fram til måndag med 217 stemmer. Etter mykje dramatikk i salen og press frå McCarthy endra fleire titals stemma si. Dei stemte dermed med demokratane for å halde fram med å stemme. Dermed blei det ein femtande og endeleg avstemming.

«Ingen Demokrat-leiar»

Saman gav utbrytarane ein tydeleg beskjed etter avstemming nummer tolv, ifølge New York Times: «Det blir ingen Demokrat-leiar».

– Vi har rammeverket til ein avtale, som gjer at vi kan fortsette å bevege oss framover i god tru, sa Scott Perry frå Pennsylvania.

Dagens første stemmerunde var den første gongen Republikanske McCarthy får fleire stemmer enn Hakeem Jeffries, som Demokratane har nominert.

Kevin McCarthy då stemmene blei talde opp 6. januar. Foto: JON CHERRY / Reuters

NRK snakka med Dusty Johnson, som støttar McCarthy, i Kongressen fredag morgon. Han sa at fløya heldt på å forhandle fram ein avtale.

– Du har framgangen i det politiske teateret, som er stemmene oppe på tavla, og så har du den verkelege framgangen i kulissane.

– Eg trur dei fleste medlemmene som bryr seg om å finne fram til suksess, følger mykje nærare med på det siste, fortalde han.

To står att å overtyde

McCarthy har til no blitt utfordra av ei gruppe radikale partimedlem, der fire no står att på motstandssida. McCarthy treng å overtala to av dei.

Nokre av desse valde torsdag å støtte Byron Donalds frå Florida, som fredag stemte på McCarthy.

– Det amerikanske folket har for første gong i denne byen på sikkert 100 år, om ikkje meir, vore vitne til ein vurderingsprosess, ein legitim vurderingsprosess, om framtida til leiarskapet av folkets hus, sa Donalds etter den tolvte avstemminga.

– Det er monumentalt.

Delar av den Republikanske utbrytargruppa under den tolvte avstemminga fredag. Foto: Alex Brandon / AP

Ikkje alle medlemmene var til stades for dagens første stemmerunde i Representanthuset, noko som gjorde det vanskelegare å sikre ein siger.

Vanlegvis er avstemminga om ny leiar berre seremoniell. Men grunna det knappe fleirtalet Republikanarane har i kongressen, sit ei lita gruppe med vetomakt.

«Først og fremst imot»

Sist medlemmene i Representanthuset trengde så mange stemmer for å kome fram til ein leiar, var før den amerikanske borgarkrigen, altså for 150 år sidan.

For mange av motstandarane verkar problemet med McCarthy personleg, seier USA-kommentator i Vårt Land, Sigrid Rege Gårdsvoll.

– McCarthy og organisasjonar som er assosierte med han har jo drive valkamp mot nokre av desse i nominasjonsvala før dette valet. Mange av dei peikar på ein personleg antipati basert på ting som har skjedd i valkampen.

– Så er det nok mange som ser på han, som no har vore leiar for mindretalet fram til no, veldig som ein mann av Washington. Har er ein del av det som dei er der for å kjempe mot.

Jan Arild Snoen er journalist og spaltist i Minerva. Foto: Philippe Bédos Ulvin

Kven desse 20 vil ha i staden, er samtidig ikkje heilt tydeleg, seier USA-kjenner og skribent i Minerva, Jan Arild Snoen.

– Dei er først og fremst imot, og dei skal markere at dei er imot. Derfor blir det også så veldig vanskeleg å løyse, for det er vanskeleg å vite kva ein må gi dei.

– McCarthy har kome dei i møte på fleire av krava deira, men nokre av dei kan få kva som helst. Dei vil ikkje gi seg. Derfor er det uklart kor lang tid dette vil ta.