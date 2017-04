De har aldri møttes før.

Når de gjør det i ettermiddag, er det på Donald Trumps hjemmebane, golfklubben Mar-a-Lago her i Florida, og det mener kommentatorer den amerikanske presidenten kan trenge.

For det er Kina som har overtaket i forholdet mellom verdens to mektigste land nå.

USA har et handelsunderskudd med Kina på 347 milliarder dollar. Kina eksporterer fire ganger så mye til USA som amerikanerne sender den andre veien.

Trump har også et kjempestort valgløfte å innfri: Flere amerikanske industriarbeidsplasser.

For å få til det, har han lovet tøffere krav til Kina i handelspoltikken. Men hvordan skal han få til det når USA allerede er på defensiven?

Te i familiedynastiet

Kanskje samtaler under palmene kan hjelpe?

Sent i ettermiddag lokal tid inviterer Donald og Melania Trump det kinesiske presidenparet til ettermiddagste i sin luksuriøse golfklubb her i Palm Beach.

Melania og Donald Trump skal igjen ta i mot internasjonale gjester i Florida. Foto: Susan Walsh / AP

I den fuktige aprilvarmen skal de deretter bli kjent over en bedre middag før de tunge politiske møtene i morgen.

Store delegasjoner er på plass. Kinesiske byråkrater, forretningsfolk og pressefolk fyller hotellene her. Sikkerhetsoppbudet er enormt og dyrt.

Alle Trumps viktigste rådgivere samt utenriksminister Rex Tillerson kommer. Han har allerede vært i Beijing.

Men det er ikke Tillerson som har lagt rammene for besøket.

En viktig svigersønn

Det er det Trumps 36 år gamle svigersønn som har.

Jared Kushner har siden valgkampen vært en av dem Trump lytter aller mest til, og han fungerer nå som en utenrikspolitisk utsending med svært viktige oppgaver.

I februar var det han som arrangerte telefonsamtalen mellom Xi og Trump som glattet over uroen etter at Trump hadde stilt spørsmål ved ett-kina-politikken som har vært et urokkkelig prinsipp i forholdet mellom USA og Kina i 40 år.

Amerikanske medier med New York Times i spissen antyder at Xi kanskje vil føle seg hjemme i forhold til den litt dynastiske Trump-administrasjonen.

Xi Jinpings far hadde en sentral posisjon i kommunistpartiet før han ble fjernet av Mao.

Både Jared Kushner og kona Ivanka Trump har nå egne kontorer i Det hvite hus, og begge vil være til stede her i Florida i kveld slik de som regel er når statsledere besøker Trump.

Trenger handelsavtale

Utenrikspolitikk vil naturligvis stå helt sentralt med det økte konfliktnivået rundt Nord-Korea vil være helt på toppen av agendaen.

Men handel og økonomisk samarbeid er gjerne fundamentet for gode forhold mellom stormakter. Et av de store spørsmålene nå er hvordan USA skal klare å presse Kina i handelspolitikken etter at Trump skrinla frihandels avtalen TPP (Transpacific Partnership).

Avtalen, som skulle lage et frihandelsområde for 12 land på flere sider av Stillehavet, ville ha gjort det enklere å aksjonere mot Kina når landet bryter reglene i det internasjonale handelssystemet.

Da Trump la avtalen på is, intensiverte Xi arbeidet forhandlingene om sin egen regionale avtale for regionen RCEP.

Xi snakker ofte varmt om globalisering, men beskytter samtidig Kinas store, statseide selskaper.

Trump truet i valgkampen Kina med straffetoll på import gjentatte ganger. Men amerikanske forbrukere vil gjerne beholde sine billige varer og amerikanske handelsrestriksjoner mot Kina kan dempe veksten i USA kraftig.

Etter at han tiltrådte har Trump derfor vært mindre bastant i sine rop om handelsbarrierer.

Markedene er likevel usikre på hva som vil komme ut av møtene her når det gjelder handel.

Det var en urolig dag på børsene i går.

Vil Kina fylle USAs tomrom?

Et annet spørsmål er hvorvidt Kina framvoer vil tre inn i roller USA tradisjonelt har hatt.

Trumps "Amerika først-agenda kutter kraftig i bevilgninger til internasjonale organisasjoner som FN og verdensbanken.

USA har forlatt klimaløftene som ble inngått, også med Kina, mens Obama var president.

Ønsker Xi å overta oppgaver Trump forlater som en følge av sin plan om å sette USA først?

Vil Kina bli en pådriver i internasjonal klimapolitkk slik USA var det under Obama?

Mange store spørsmål henger i den fuktige luften her på Floridas østkyst i dag.

Og Xi og Trump har bare 24 timer til å begynne samtalene om dem.

Trump liker å overraske og har gjort det i sine utenrikspolitiske uttalelser om Syria de siste 24 timene.

Håpet for verden er at palmesus og bølgeskvulp kan berede grunnen for en vellykket første date mellom verdens to mektigste ledere.