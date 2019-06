Én million smittes av kjønnssykdommer hver dag – WHO advarer mot datingapper

Totalt var det i 2016, året som den nye studien dekker, 376 millioner nye tilfeller av de fire vanligste kjønnssykdommene, går det frem av en fersk rapport fra WHO.

Den vanligste av sykdommene er trichomonas-infeksjon, med rundt 156 millioner tilfeller.

Trichomonas-infeksjon er en seksuelt overført betennelse i skjeden og/eller urinrøret hos kvinner, og i urinrøret hos menn, skriver NHI.

Deretter følger klamydia (127 millioner), gonore (87 millioner) og syfilis (6,3 millioner).

Undersøkelsen gjelder mennesker i alderen 15 til 49 år og tallene er omtrent som i forrige undersøkelse fire år tidligere.

Peter Salama, direktør for avdelingen for helsedekning i WHO, sier i en uttalelse at de ser mangel på fremgang blant land for å stoppe spredningen av seksuelle overførbare infeksjoner over hele verden.

200.000 døde barn

De fleste kjønnssykdommer er i utgangspunktet lette å behandle, men har mange steder utviklet resistens mot antibiotika.

Det gjør behandling vanskeligere og ofte er det barn som lider av at foreldrene har kjønnssykdommer.

Bare i 2016 anslår WHO at rundt 200.000 barn enten ble dødfødt eller døde rett etter fødselen fordi moren deres var smittet av syfilis.

Advarer mot datingapper

Peter Salama er direktør for avdelingen for helsedekning i WHO Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

Teodora Wi, ekspert på seksuelt overførbare sykdommer i WHO, sier at kondombruk kan ha gått ned etter at legemidler som tar knekken på virus, har blitt mer tilgjengelige.

Hun sier at nedgangen i kondombruk samtidig som datingapper gjør at sex mange steder er blitt mer tilgjengelig, er en farlig kombinasjon.

– Folk blir mer avslappet når det kommer til beskyttelse, og det er farlig i en tid der sex har blitt mer tilgjengelig på grunn av ting som datingapper, sier Wi til AFP.

Super-gonore

– Vi ser på det som en skjult epidemi, en stille epidemi, en farlig epidemi, sier Melanie Taylor, ekspert på seksuelt overførbare infeksjoner i WHO, om spredningen av kjønnssykdommer.

Tim Jinks, en ekspert i smittsomme sykdommer ved den britiske hjelpeorganisasjonen Wellcome Trust, er spesielt bekymret over at økningen i kjønnssykdommer som er resistente mot antibiotika.

– Det høye tallet gonore-tilfeller er særlig bekymringsfullt. Vi ser stadig flere tilfeller av såkalt super-gonore, som i praksis er umulig å behandle, sier Jinks til Reuters.