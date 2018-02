En god dag for Russland – eller en skandale tusen ganger verre enn Watergate?

– Dette er en massiv skandale, tusen ganger verre enn Watergate. Slik åpnet den svært høyreorienterte programverten Sean Hannity sitt kveldsshow på Fox News i går. Hannity er trolig president Trumps aller beste venn i pressen og leder også det best sette nyhetsshowet i USA.

Og han fortsatte:

– FBI – den dype statens utøvende makt har løyet til det amerikanske folk for å villede dem. Noe slikt har aldri skjedd tidligere i USAs historie.

President Donald Trump og FBI-sjef Christopher Wray er ikke enige om offentliggjøringen av republikanernes hemmelige dokument. Foto: Evan Vucci / AP

Den dype staten – mot Trump

På ytterste høyre side mener man at USA egentlig styres av et hemmelig nettverk av liberale byråkrater – den dype staten – som har bestemt seg for å underminere Trumps presidentskap og få ham fjernet.

Reaksjonene på demokratenes side har vært tilsvarende krasse. Her anklager man republikanerne for å forsøke å underminere landets føderale politi og justisdepartement ved å publisere et notat som inneholder villedende opplysninger.

FBI: Notatet utelater vesentlige faktaopplysninger

FBI selv har uttrykt alvorlig bekymring, fordi notatet utelater vesentlige faktaopplysninger som gjør at det ikke beskriver virkeligheten korrekt.

Men også en god del republikanere er bekymret for offentliggjøringen av notatet. En av dem er senator John McCain fra Arizona. I går skrev han på Twitter at «disse siste angrepene på FBI og Justisdepartementet tjener ikke amerikanske interesser. Ikke noe partis interesser, ikke presidentens interesser – bare Putins interesser.»

Senator John McCain fra Arizona er en av flere republikanere som er skeptisk til offentliggjøringen. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

Blir spesialetterforskeren sparket?

Demokratene er nå bekymret for at Trump benytter dette notatet som en foranledning til å sparke spesialetterforsker Robert Mueller. Han har i oppdrag å undersøke om det har vært en sammensvergelse mellom Trump-kampanjen og Russland.

Skal man tro Trump-vennen Sean Hannity, er det akkurat det som bør skje. På Fox News sa han at:

– Russland-etterforskningen er bygget på løgner betalt av Hillary Clinton. Spesialetterforskerens undersøkelser må øyeblikkelig stanses og siktelsene mot Michael Flynn og Paul Manafort må trekkes tilbake.

Flynn er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver som har innrømmet å ha løyet til FBI, og som nå trolig samarbeider med spesialetterforskeren. Tiltalen mot Manafort dreier seg om hvitvasking av enorme pengebeløp med opprinnelse i Ukraina og Russland.

Trumps egne folk får hardest kritikk

Det spesielle i denne saken er at de to myndighetspersonene som får hardest kritikk av Trump og republikanerne er utnevnt av Trump selv: Både FBI-direktør Christopher Wray og visejustisminister Rod Rosenstein.

Nå kan det se ut til at Rosenstein står for fall. Da Trump i går ble spurt av en journalist om han hadde tillit til visejustisministeren, svarte han kryptisk:

«Det kan du vel tenke deg selv».

Rosenstein er sjef for spesialetterforsker Mueller og bestemmer hva han kan gjøre eller ikke gjøre.

USAs visejustisminister Rod Rosenstein. Foto: Zach Gibson / AFP

Kan føre til konstitusjonell krise

Dersom Rosenstein blir fjernet kan to ting skje: Etterfølgeren hans kan få ordre om å sparke spesialetterforskeren. Da mener demokratene at Trump har ledet landet inn i en konstitusjonell krise.

Eller så kan Rosensteins eventuelle etterfølger bestemme at Mueller skal avgrense etterforskningen – f eks ved å slutte å forfølge mistankene om at både Trump og hans familie har hvitvasket millioner av dollar fra russiske kilder.

Mot-notat fikk ikke offentliggjøres

Det republikanske flertallet i etterretningskomiteen i Representantenes hus i Kongressen fikk laget notatet som nå er offentlig. Men også demokratene har laget et notat – som de mener viser en helt annen sannhet. Dette notatet er ennå ikke tillatt å offentliggjøre – det ble nedstemt av det republikanske flertallet. Og selv om etterretningskomiteen skulle endre syn, vil det til syvende og sist være opp til president Trump å bestemme om det kan offentliggjøres eller ikke.

Det er det ikke sikkert han mener er i det amerikanske folkets – og sin egen – interesse.