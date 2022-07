De konservative parlamentarikerne har nettopp stemt for siste gang i konkurransen om å etterfølge Boris Johnson som partileder og statsminister.

Den nylig avgåtte finansministeren Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss fikk flest stemmer. Det blir nå opp til medlemmene av Det konservative partiet å bestemme hvem av de to som får toppjobben.

Resultatet blir gjort kjent 5. september. Vinneren overtar nøklene til Downing Street allerede dagen etterpå.

Det er likheter, men også store forskjeller på de to kandidatene som nå skal drive valgkamp blant partimedlemmene gjennom sommeren.

Rishi Sunak

Rishi Sunak var finansminister og er, sammen med kona Akshata Murthy, blant Storbritannias rikeste. Foto: POOL / Reuters

42 år gammel

Finansminister frem til han gikk av tidligere i juli

Blir regnet for å ligge politisk mot sentrum i Det konservative partiet

Bøtelagt for brudd på pandemiregler

Kjempet for at Storbritannia skulle forlate EU

Født i Southampton av indiske foreldre

Utdannet i Oxford og Stanford universiteter

Gift og har to døtre

Ekteparet er til sammen de 222. rikeste i Storbritannia, ifølge The Sunday Times Rich List, med over 700 millioner pund i formue

Jobbet tidligere for Goldman Sachs som hedgefond-forvalter

Valgt inn i parlamentet fra Richmond i Yorkshire

Som finansminister under pandemien ble Sunak populær for å gi støttepakker til trengende. Men han har også økt skattenivået, noe som ikke har vært like populært i Det konservative partiet.

Samtidig har han fått kritikk fra opposisjonen for ikke å hjelpe de mange som ikke lenger klarer å betale regningene sine på grunn av økte utgifter.

Han står fast på at det ikke er riktig å senke skattenivået nå, men sier det er målet over tid.

Han har nylig fått bygd svømmebasseng, treningsrom og tennisbane på eiendommen sin i North Yorkshire. Bare oppvarmingen av vannet i bassenget er beregnet å koste over 150 000 kroner årlig.

Det resonnerer dårlig hos mange som må velge om de skal bruke pengene sine på mat eller å betale regninger. Sunaks livsstil har fått folk til å spørre om han har forutsetninger for å forstå hvordan vanlige folk opplever presset på energipriser og i økonomien generelt.

Liz Truss

Liz Truss er utenriksminister under statsminister Boris Johnson. Foto: Henry Nicholls / AP

46 år gammel (47 før hun eventuelt blir statsminister)

Utenriksminister siden 15. september 2021

Blir regnet for å ligge politisk til høyre i Det konservative partiet

Har hatt flere ulike s tatsrådsposter også under David Cameron, Theresa May og Boris Johnson

Kjempet mot at Storbritannia skulle forlate EU, men har senere snudd i EU-spørsmålet

Født og utdannet i Oxford, men har også bodd i Skottland, Leeds og Canada

Var president for Oxford-universitetets Liberaldemokrater

Ønsker å r eversere Sunaks skatteøkning for bedrifter

Er inspirert av Margaret Thatcher og Ronald Reagan

Gift og har to døtre

Valgt inn i parlamentet fra South West Norfolk

Truss har vært beskrevet som en favoritt til å etterfølge Boris Johnson. Men valgkampen hennes har ikke gått knirkefritt. Hun slet i konkurransen med relativt ukjente politikere, men nådde altså likevel finalen til slutt.

Hun har rykte på seg for å få ting unnagjort. Som utenriksminister har hun blant annet bemerket seg med harde sanksjoner mot Russland.

Hun kunne også innkassere en politisk seier da hun fikk løslatt britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe fra mangeårig fangenskap i Iran.

Truss vil krympe staten og ha lavere skatter. Inntektstapet skal dekkes inn ved å betale ned landets gjeld over en lengre periode.

– Hasta la vista, baby

I dag holdt Boris Johnson sin siste spørretime som statsminister i Underhuset. Det britiske parlamentet tar sommerferie denne uka. Selv om han skal fungere i rollen frem til 5. september, benyttet han anledningen til å takke for seg.

– Hasta la vista, baby, avsluttet han seansen med.

Det betyr «til vi sees igjen», og er et sitat hentet fra filmen Terminator. Det er uklart hva han mente med det, og også med et annet utsagn:

– Oppdrag i det store og det hele utført – i denne omgang.

Boris Johnson i sin aller siste spørretime som statsminister i Underhuset i det britiske parlamentet. Foto: - / AFP

En talsmann for statsministeren ble etterpå spurt om Johnson allerede planlegger et comeback, men sa bare at dette var hans måte å si ha det på.

Johnson har ikke gitt sin støtte til noen av de potensielle etterfølgerne sine, men kom med noe som tolkes som et stikk til sin tidligere finansminister og nåværende lederkandidat Rishi Sunak i sin avslutningstale til Underhuset.

– Jeg elsker finansdepartementet, men hvis vi alltid hadde lyttet til finansdepartementet, hadde vi aldri fått bygd M25 (en motorvei) eller tunnelen under (Den engelske) kanalen.

Den uttalelsen – i kombinasjon med at han oppfordret etterfølgeren til å kjempe for Storbritannia ute i verden – kan tolkes som et tegn på at han ønsker at utenriksminister Liz Truss skal bli britenes nye statsminister.

Truss slår Sunak, viser måling

Det kan også se ut til å være det medlemmene av Det konservative partiet ønsker. Det er de som nå skal kåre vinneren.

Mens Rishi Sunak har ledet avstemningene blant parlamentarikerne, er stemningen en annen blant de nærmere 200 000 medlemmene av Det konservative partiet.

I en fersk måling YouGov har gjort blant medlemmene i paritet, taper han finalen. Der leder Liz Truss med 19 prosentpoeng på den tidligere finansministeren.

Resultatet får vi den 5. september.